ISF Studios, filmin teknik kalitesini artırmak ve izleyicilere daha kusursuz bir görsel deneyim sunmak amacıyla vizyon takviminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Serinin yaratıcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, yaptığı basın açıklamasında, Gordion düğümünün efsanesini konu alan filmin prodüksiyon sürecinin planlanandan daha kapsamlı geçtiğini belirtti. Özellikle antik Frigya dönemine ait mekan tasarımları ve görsel efektlerin (VFX) son aşamalarında titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Fidan, "Küçük dostlarımıza en iyisini sunmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Bu karar, sosyal medyada ebeveynler ve çocuklar tarafından üzüntüyle karşılansa da, kalite odaklı yaklaşım takdir topladı.

Yeni Vizyon Tarihi ve Stratejik Planlama

Ertelenen filmin yeni vizyon tarihi, okulların ara tatile gireceği sömestr dönemi olarak güncellendi. Yapımcı firma ve dağıtımcı şirket, filmin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmesi için bu stratejik değişikliğin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Sektör kaynaklarına göre, filmin 23 Ocak 2026 tarihinde, karne gününde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Bu tarih değişikliğiyle birlikte, filmin pazarlama kampanyasının da sömestr tatiline odaklanacak şekilde yeniden kurgulandığı öğrenildi.

Rafadan Tayfa Serisinin Başarısı

Türk animasyon sektörünün lokomotifi haline gelen Rafadan Tayfa serisi, yerli yapımlar arasında ulaştığı gişe rakamlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce "Dehliz Macerası", "Göbeklitepe", "Galaktik Tayfa" ve "Hayrimatör" ile sinemalarda büyük başarı yakalayan seri, kültürel değerleri modern bir dille anlatmasıyla biliniyor. Serinin son filmi Hayrimatör, vizyonda kaldığı süre boyunca 2,8 milyon seyirci barajını aşarak önemli bir rekora imza atmıştı.

Gordion Efsanesi Nedir?

Rafadan Tayfa'nın yeni macerasına konu olan Gordion, Ankara'nın Polatlı ilçesi sınırlarında yer alan ve antik Frigya Krallığı'na başkentlik yapmış tarihi bir kenttir. Tarihte Büyük İskender'in "körü körüne düğümlenmiş" efsanevi Gordion düğümünü kılıcıyla kesmesiyle tanınır. Film, Hayri, Kamil, Akın ve Mert'in bu tarihi gizemi çözmek için atıldıkları maceraları konu alarak, çocuklara hem tarih bilinci aşılamayı hem de eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.