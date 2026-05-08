Son Mühür/ Beste Temel- İzmir merkezli yayın yapan ve Ege Bölgesi'nin en güçlü teknik altyapısına sahip istasyonlarından biri olan Radyo Ege, geçtiğimiz günlerde sınır ötesinden, oldukça etkileyici bir geri bildirim aldı.

1996 yılının Ekim ayından bu yana İzmir’den yükselen bu ses, bu kez Ege’nin karşı kıyısından, Sakız Adası’ndan yankılandı. Güçlü vericileri sayesinde deniz aşırı bir noktada bile pürüzsüz bir netliğe ulaşan radyo, dinleyicilerine bir sürpriz yaşattı.

"Kendimi İzmir'de gibi hissettim"

Sakız Adası'ndan Radyo Ege ekibine ulaşan bir dinleyici, yaşadığı o şaşırtıcı anı şu sözlerle aktardı: "Adada dolaşırken birden Radyo Ege’ye denk geldim. Öyle net bir yayındı ki, etrafımdaki herkesle beraber dinlemeye başladık. O an bir anlığına Sakız’da olduğumu unuttum, sanki İzmir’deymiş gibi hissettim."

30 yıllık tecrübe ve genişleyen müzik yelpazesi

Radyo Ege, 30 yılı aşkın süredir 92.7 frekansında bölgesel yayıncılıkta çıtayı hep yukarıda tutuyor. Kuruluşunda güncel Türkçe pop müziği hedefleyen istasyon, son beş yıldır içeriğini ciddi şekilde zenginleştirdi. Artık sadece pop değil; rock, caz, elektronik ve hatta nostaljik alaturka programlarıyla da her kesimden kulağa hitap ediyor. Hal böyle olunca, karşı kıyıdaki bir kafede ya da plajda bu geniş müzik yelpazesinin karşılık bulması aslında pek de tesadüf değil.

Dünyanın her yerinden dinlemek mümkün

İzmir’in yerel gücü olmasının yanı sıra, teknolojik yatırımını sürekli güncelleyen Radyo Ege, 0232 463 45 44 numaralı Whatsapp hattı ve radyoege.com.tr adresi üzerinden dünyanın dört bir yanındaki dinleyicileriyle bağını koparmıyor.