Son Mühür- Pek çok erkek, kulaktan dolma haberler ve doktor korkusu yüzünden üroloji muayenelerini yıllarca erteliyor. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Eroğlu, 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada kulaktan kulağa yayılan hurafelere dikkat çekti. Erken evrede yakalanan prostat kanserinde tedavi şansı son derece yüksek. Şikayeti olsun olmasın 50 yaşını geçen her erkeğin, ailesinde kanser öyküsü varsa 40 yaşından itibaren kontrole gitmesi hayati önem taşıyor.

Kulaktan dolma yanlışlar muayeneyi engelliyor

Toplumda doğru sanılan ancak hiçbir tıbbi karşılığı bulunmayan inanışlar erkekleri hastaneden uzak tutuyor. Ayakta idrar yapmanın kansere yol açtığı iddiası tamamen bir şehir efsanesinden ibaret. Dr. Eroğlu, pozisyon tercihinin prostat büyümesi ya da kanser riskiyle bilimsel hiçbir bağlantısı olmadığını, konunun tamamen kişisel konforla ilgili olduğunu vurguladı. Benzer şekilde, kabak çekirdeği veya bitki çaylarının prostatı küçülttüğü ya da tedavi ettiği fikri de gerçeği yansıtmıyor. Bu tür gıdalar genel sağlığı destekleyebilir ancak tıbbi bir tedavinin veya uzman kontrolünün yerini tutamaz.

PSA yüksekliği kesin kanser anlamına gelmez

Kan testinde PSA değerinin yüksek çıkması doğrudan kanser teşhisi konduğu anlamına gelmiyor. İdrar yolu enfeksiyonu, prostat iltihabı hatta yakın zamanda bisiklete binmek veya cinsel ilişkiye girmek bile bu değeri geçici olarak zıplatabiliyor. Ameliyat sonrası cinsel yaşamın son bulacağı korkusu da günümüz tıbbında geçerliliğini yitirdi. Gelişen robotik ve sinir koruyucu cerrahi yöntemler sayesinde doku hasarı en aza indiriliyor, böylece idrar kontrolü ve cinsel fonksiyonlar büyük oranda korunuyor.

"Yaşlılık gereği" deyip göz ardı etmeyin

Gece sık sık idrara kalkma, tazyik düşüklüğü, idrara başlamada zorlanma veya mesaneyi tam boşaltamama hissi yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değil. Vücudun verdiği bu sinyalleri geçiştirmemek gerekiyor. Erkeklerin çekindiği parmakla muayene işlemi sadece birkaç saniye sürüyor ve tamamen ağrısız. Erken tanı imkanını kaçırmamak için belirtileri "yaşlılık" diyerek geçiştirmemek ve zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak hayat kurtarıyor.

