Tarihinin en kurak dönemlerinden birini geçiren Anadolu'da su krizi başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde su kesintisi olarak kendini göstermeye devam ediyor.

Su yönetimini suyun paketlenmesi ve tahsisi olarak yorumlanmaması gerektiğine işaret eden İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay,

''Su yönetimi tarım, orman, enerji, maden, sanayi, politikalarıyla ilgilidir. Ormanlar kötü yönetiliyorsa su yüzeysel akışla kaybedilir. Suyu olmayan kentlerde nüfusu artarsa su kötü yönetilmiş olur.'' hatırlatmasında bulundu.



Her dereye HES yapılmaz!..



''Her dereye HES inşa edilirse, yeraltı suyu besleme alanına maden ocağı açılırsa, termik santral yapılırsa, su ekosistemlerine kaynak gözüyle bakılırsa da su yönetimi kötü olur. Bu nedenle Su Kanunu çıkarmakla sorun çözülmez, daha bütüncül bir yaklaşım zorunlu.'' mesajı veren Prof. Tolunay,

''Orman Kanunun 16. Madde Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirildi. Bu yönetmelik 11 ay önce çıkmış ve bazı alanlarda maden şirketlerine sınırlamalar getirmişti. Eskisi kötü müydü ki değiştirildi? Maden şirketleri hiç bir kısıtlamayı kabul etmiyor, ellerinden gelse şehir merkezlerinde dahi maden çıkartacaklar.'' uyarısında bulundu.