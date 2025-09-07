7 Eylül Pazar akşamı gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşanacak. Halk arasında “Kanlı Ay” olarak bilinen tam ay tutulması sırasında Dolunay, kızıl bir renge bürünecek. Tutulma, Kuzey Yarımküre’de; Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek.

Vatandaşlarda deprem endişesi

Ayın kızıl görünüm alacak olması bazı vatandaşlarda “deprem olacak” şeklinde kaygılara yol açtı. Özellikle sosyal medyada dolaşan yanlış bilgiler, bu doğal olayın felaketlerle ilişkilendirilmesine neden oldu.

Coğrafyacı Kenan Canan’dan bilimsel açıklama

Yüksekovalı coğrafyacı Kenan Canan, halk arasında yayılan söylentilere yanıt verdi. Canan, “Kanlı ayın deprem ya da herhangi bir felaketle hiçbir bilimsel bağlantısı yoktur” diyerek endişeleri gidermeye çalıştı.

Kırmızı görüntünün sebebi

Canan, tutulmanın bilimsel işleyişini şu sözlerle açıkladı:

“Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girdiğinde, Güneş ışınları doğrudan Ay’a ulaşamaz. Dünya’nın atmosferinden geçen ışık süzülürken mavi tonlar dağılır, kırmızı tonlar ise Ay yüzeyine yansır. Bu durum, Ay’ın kızıl görünmesine yol açar. Ay tutulmaları coğrafya derslerinde anlatıldığı gibi tamamen doğal ve düzenli gerçekleşen gök olaylarıdır.”

“Endişe etmeyin, gökyüzünü izleyin”

Coğrafyacı Canan, vatandaşlara şu tavsiyede bulundu:

“Bu tutulmayı endişe duymadan, gökyüzünün sunduğu eşsiz bir görsel şölen olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz.”