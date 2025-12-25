Son Mühür/ Seçil Ünlü - Vatandaşların ekonomik fiyatlı, sağlıklı gıdaya ve nitelikli hizmete ulaşabilmesini hedefleyen Gaziemir Belediyesi, sosyal tesis yatırımlarına bir yenisini ekledi. Porta Gaziemir markasıyla hizmet veren tesislerin yeni şubesi Porta 3 Sarnıç, Sarnıç bölgesinin merkezi konumundaki Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı.

Bölgedeki önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi beklenen tesis, kafe ve restoran konseptiyle hizmet verecek.

Açılış 26 Aralık’ta yapılacak

Porta 3 Sarnıç, 26 Aralık Cuma günü saat 15.00’te düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Açılışla birlikte tesis, Sarnıçlıların sosyal yaşamına yeni bir buluşma noktası kazandıracak.

Işık: “Halkımızı açılışa davet ediyorum”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti. Başkan Işık, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde yurttaşların kaliteli hizmet alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmayı önemsediklerini belirterek, Porta 3 Sarnıç’ın bu anlayışın bir ürünü olduğunu ifade etti.