Denizli’nin meşhur Buldan bezine 152 yıllık süzene makinesiyle işlenen Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ilk amblemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmeye başlanmasının ardından şimdi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da hediye edildi.

“Güzel ilçemiz adına çok büyük bir gurur”

Buldanlı süzene işleme sanatını yaşatan usta Kenan Namlı’nın elinden çıkan eser, büyük takdir gördü. Buldan’ın Hamamboğazı Sokağı’ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Namlı, mesleğini tam 152 yıllık süzene makinesiyle icra ediyor. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdüren Namlı, "Yaptığım Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin amblemini işlediğim, el emeği göz nuru eserimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesini ve ayrıca değerli Bakanımıza hediye edilmesini şahsım ve güzel ilçemiz Buldan adına çok büyük bir onur olarak görüyorum" diye konuştu.

Namlı, tarihi bir sembolü Buldan bezinde yeniden yaşatmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını da altını çizdi.

Süzene makinesi nedir?

Tekstil ürünlerinde zincir dikişi, havlu dikişi (şönil) ve punch nakışı tekniklerini otomatik ya da yarı otomatik olarak işlemek için kullanılan gelişmiş bir endüstriyel nakış makinesi olarak bilinen süzene makinesi, geleneksel kasnak el işlemeciliğini yüksek hız ve hassasiyetle buluşturuyor.