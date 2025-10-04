Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olarak tanınan Recep Bülbülses, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden sanatçı, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bülbülses’in ölüm nedeni solunum yetmezliği olarak açıklandı.

Ünlü oyuncunun bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Uzun yıllar sinema ve müzik alanında aktif olarak yer alan Recep Bülbülses’in vefatı, sevenleri ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Oyuncunun yakın çevresi, Bülbülses’in son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ancak moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.

Recep Bülbülses kimdir?

Mardin doğumlu olan Recep Bülbülses, sinema kariyerine 1983 yılında “Kardeşim Benim” filmiyle adım attı. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Yeşilçam’da pek çok filmde rol alan sanatçı, 60’tan fazla yapımda kamera karşısına geçti.

“Acıların Çocuğu” (1985) ve “Patroniçe” (1987) gibi dönemin unutulmaz filmlerinde önemli roller üstlendi.

Müzik kariyerine yöneldi

Yeşilçam’daki düşüş döneminin ardından Bülbülses, müzik kariyerine ağırlık verdi. Farklı albüm çalışmalarıyla müzikseverlerle buluşan sanatçı, sahne performanslarıyla da tanındı. Uzun yıllar hem sinema hem müzik alanında üretmeye devam eden Bülbülses, yaşamı boyunca sanatına olan bağlılığıyla bilindi.

Recep Bülbülses için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından ünlü oyuncu, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilecek.