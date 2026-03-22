Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin özellikle dar gelirli vatandaşlar ile küçük esnaflar üzerinde yıkıcı bir etki yarattığını savunaak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Sezgin Tanrıkulu: Bu durum iç piyasada ciddi bir daralmaya yol açmıştır

Tüketim harcamalarını sınırlı kalmasının ticaret hayatının tüm aktörlerini olumsuz etkilediğini savunan ve bayram gibi dönemlerde dahi ekonomik hareketliliğin gerçekleşmediğini hatırlatan Tanrıkulu, “Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, özellikle dar gelirli vatandaşlar ile küçük esnaf üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmiş, bu durum iç piyasada ciddi bir daralmaya yol açmıştır.

Tüketim harcamalarının zorunlu ihtiyaçlarla sınırlı kalması, başta küçük esnaf olmak üzere ticari hayatın tüm aktörlerini olumsuz etkilemektedir. Bayram gibi dönemlerde dahi beklenen ekonomik hareketlilik gerçekleşmemekte, birçok esnaf siftah yapamadan iş yerini kapatmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, esnafın kira, çalışan ücreti ve diğer işletme giderlerini karşılayamamasına yol açmaktadır.” dedi.

“Hurda araç teşviki de gündeme getirilmektedir”

Son olarak, eski araçların ekonomiye yükünü azaltmak için hurda araç teşvikinin gündeme gelmesi gerektiğini savunan CHP’li Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öte yandan, vergi ve prim borçlarını ödeyemeyen esnafın banka hesaplarına ve gayrimenkullerine e-haciz yoluyla el konulması, ekonomik faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirmektedir. Borçlarını ödemek isteyen ancak nakit akışı sağlanamayan esnafın, mevcut uygulamalar nedeniyle ödeme imkânı da ortadan kalkmaktadır.

Esnaf temsilcileri tarafından borçların yapılandırılması ve makul taksitlendirme modellerinin hayata geçirilmesi talep edilmektedir. Ayrıca, ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla çeşitli sektörlerde teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, eski araçların ekonomiye yükünü azaltmak ve yeni üretimi teşvik etmek amacıyla hurda araç teşviki de gündeme getirilmektedir.”