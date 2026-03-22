Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2026 yılı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken veriler paylaştı. Bütçe gelirlerindeki artışa rağmen faiz giderlerinin hızla yükseldiğine işaret eden Karabat, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

“Vatandaştan toplanan kaynak nereye gidiyor?”

Karabat, bütçenin temelini vatandaşlardan toplanan vergiler ve kesilen cezaların oluşturduğunu vurgulayarak, bu kaynakların kullanımının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Paylaşılan verilere göre, yılın ilk iki ayında bütçe gelirleri %69,1 artarak 2 trilyon 774 milyar liraya, vergi gelirleri ise %67,2 artışla 2 trilyon 303 milyar liraya ulaştı. Bu artışın enflasyonun üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Karabat, “Bu tablo, resmi enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını da ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Faiz giderlerinde rekor artış

Bütçedeki en çarpıcı kalemlerden birinin faiz giderleri olduğunu belirten Karabat, ilk iki ayda faiz ödemelerinin %111 artarak 302 milyar liradan 640 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde yatırım için ayrılan sermaye giderleri ve transferlerinin ise 63 milyar lirada kaldığını ifade eden Karabat, “Faize ödenen para, yatırıma ayrılanın 10 katını aştı!” dedi.

Cari harcamalar artıyor, yatırım geriliyor

Karabat, cari transferlerde de dikkat çekici bir artış yaşandığını belirterek, bu kalemin Ocak-Şubat döneminde %31 yükselerek 1 trilyon lirayı aştığını aktardı. Emekli maaşları, sosyal yardımlar ve SGK açıklarını kapsayan bu harcamaların artışının, ilk bakışta sosyal devlet göstergesi olarak değerlendirilebileceğini ancak aslında derinleşen yoksulluğun ve yapısal sorunların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yatırım harcamalarının ise gerilediğine dikkat çeken Karabat, üretim ve altyapıya yeterli kaynak ayrılmadığını, ekonominin borçlanma ve tüketime dayalı bir yapıya sürüklendiğini söyledi.

“Kaynaklar üretime değil, borca gidiyor”

Faiz giderlerindeki artışın kamu hizmetlerinden kesinti anlamına geldiğini vurgulayan Karabat, “Faizdeki her artış; eğitimden, sağlıktan ve yatırımdan eksilen pay demektir. Emekliye bin liralık artış çok görülürken, trilyonlar faiz ödemelerine aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu bütçe bir yıkımın fotoğrafı”

Açıklamasında mevcut bütçe politikasını eleştiren Karabat, uygulamaların kısa vadede geçici bir refah algısı oluşturduğunu ancak uzun vadede daha derin ekonomik sorunlara yol açacağını savundu.

Karabat, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: “İşçi ve memur ağır koşullarda çalışıyor, emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Ne yatırım var ne refah. Kaynaklar faize ve borçlara gidiyor. Bu bütçe, zengini daha zengin eden, yoksulu daha da yoksullaştıran bir düzenin adıdır.”