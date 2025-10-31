Dünya genelinde ses getiren fiziksel dayanıklılık yarışması "Physical: Asia", sporseverlerin dikkatini çekiyor. Bu yarışma, Asya'nın farklı ülkelerinden en güçlü sporcuları bir araya getiriyor ve hem bireysel güç hem de takım performansı üzerinden zorlu mücadelelere sahne oluyor. Toplamda 1 milyar Won'luk yani yaklaşık 23,5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışan sporcular disiplinler arası görevlerde çok yönlü yeteneklerini sergiliyor.

Yarışmada sekiz farklı ülke, altı sporcu ile temsil ediliyor. Türkiye ise alanında başarılı isimlerle öne çıkıyor. Katılımcı ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, Tayland, Moğolistan, Endonezya, Filipinler ve Türkiye yer alıyor. Yarışmacılar farklı spor branşlarından geliyor ve başarılarıyla dikkat çekiyorlar.

Physical Asia Türk Yarışmacılar Listesi

Türkiye adına yarışmaya katılan altı isim, uluslararası başarıları ve Survivor geçmişleriyle öne çıkıyor:

Recep Kara: Yağlı güreş branşında mücadele ediyor. Geçmişte Kırkpınar Başpehlivanı oldu.

Yasemin Adar Yiğit: Serbest güreşte Türkiye'yi temsil ediyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.

Ali Sofuoğlu: Karate alanında başarı gösteriyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var.

Ogeday Girişken: Kürek sporunda aktif. Survivor şampiyonu ve milli kürek sporcusu olarak tanınıyor.

Anıl Berk Baki: Yelken branşında yarışıyor. Survivor finalisti ve yelken sporcusu olarak biliniyor.

Nefise Karatay: Sporcu kimliğiyle tanınıyor. Eski manken ve televizyon yüzü.

Physical Asia yarışmacıları kimdir?

Yarışmaya katılan Türk sporcular hem branşlarındaki uluslararası başarıları hem de televizyon dünyasındaki bilinirlikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Survivor geçmişine sahip isimler, takımları için avantaj sağlıyor. Bu isimler, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor.

Diğer Ülkelerden Dikkat Çeken İsimler

Physical: Asia yarışmasında sadece Türk sporcular değil, diğer ülke takımlarında da dünya çapında tanınan efsane isimler yer alıyor. Filipinler takımında boksun büyük yıldızı Manny Pacquiao, Güney Kore takımında UFC dövüşçüsü Kim Dong-hyun ve Physical: 100 yarışmasının ikinci sezon şampiyonu Amotti, Tayland takımında ise Muay Thai dünya şampiyonu Superbon bulunuyor.

Physical: Asia yarışması hem bireysel sporcu performanslarını hem de takım dayanışmasını test ediyor. Büyük ödül için verilen mücadelede istatistik ve teknik detaylar yarışmanın heyecanını artırıyor. Farklı ülkeden gelen sporculardan oluşan ekiplerin karşılaşmaları, rekabeti zirveye taşıyor.