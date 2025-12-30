Fransa'da başladığı profesyonel futbol kariyerini Macaristan Ligi'nde sergilediği üstün performansla zirveye taşıyan oyuncu, kariyerinin en olgun dönemini İspanya'da geçiriyor. Özellikle Debrecen formasıyla yakaladığı yüksek gol ve asist sayıları, onun Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasında belirleyici rol oynadı.

Hücum hattının her iki kanadında ve on numara pozisyonunda görev yapabilen Domingues, teknik kapasitesi, hızlanma yeteneği ve uzaktan şutlarıyla tanınıyor. Portekiz asıllı Fransız futbolcu, kariyerindeki istikrarlı yükselişi ve skorer kimliğiyle takımlarının hücum opsiyonlarını çeşitlendiriyor. Real Oviedo ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşmeye imza atan yetenekli isim, takımının ligdeki mücadelesine katkı sağlıyor.

Brandon Domingues Kimdir?

Brandon José Dominguès, 6 Haziran 2000 tarihinde Fransa'nın Grenoble şehrinde dünyaya geldi. Futbol eğitimine doğduğu şehrin takımı Grenoble Foot 38 altyapısında başlayan Domingues, yeteneğiyle kısa sürede fark edilerek Troyes akademisine geçiş yaptı. 1.72 metre boyunda olan ve sağ ayağını etkili kullanan oyuncu, hem Fransa hem de Portekiz vatandaşlığına sahip bulunuyor. Oyun zekası ve top tekniğiyle ön plana çıkan Domingues, kariyeri boyunca ofansif orta saha ve kanat forvet mevkilerinde görev aldı.

Kariyer Özeti ve Takımları

Profesyonel kariyerine Fransa'nın Troyes takımında adım atan Brandon Domingues, burada Ligue 1 ve Ligue 2 tecrübesi edindi. Troyes formasıyla toplam 31 resmi maça çıkan oyuncu, daha fazla süre almak ve gelişimini sürdürmek adına 2022 yılında Macaristan'ın köklü kulüplerinden Budapest Honvéd'e transfer oldu. Honvéd'de geçirdiği bir sezonda 20 maça çıkıp 4 gol kaydeden oyuncu, ligin dikkat çeken isimleri arasına girdi.

Kariyerindeki asıl patlamayı 2023 yılında transfer olduğu bir diğer Macar ekibi Debreceni VSC'de gerçekleştirdi. Debrecen formasıyla 2024-2025 sezonunda kariyer rekoru kıran Domingues, çıktığı 31 lig maçında 12 gol atarak takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Bu performansı, ona 1 Temmuz 2025 tarihinde İspanya kapılarını açtı. Real Oviedo'ya transfer olan oyuncu, 2025 yılı sonu itibarıyla İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) maçlarında süre alırken, yaşadığı kısa süreli sakatlıklar nedeniyle ligde henüz istenilen süreleri bulmaya çalışıyor.