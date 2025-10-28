FIBA Europe Cup C Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, üçüncü maçına Enka Spor Salonu’nda çıkacak.

İzmir ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da taraftarıyla birlikte yaşayacak. Saat 18.00’de başlayacak karşılaşmada tribünler, çocuklar için ücretsiz olacak.

Avrupa arenasında liderlik mücadelesi

Grubun ilk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde eden Aliağa Petkimspor, üçüncü sınavında liderlik koltuğunu hedefliyor.

Başantrenör Burak Gören yönetimindeki ekip, Romanya temsilcisi CSM Oradea karşısında galip gelerek Avrupa’daki iddiasını sürdürmek istiyor.

Cumhuriyet Bayramı’nda taraftara jest

Karşılaşmanın Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle kulüp yönetimi, çocuklara özel bir jest yaptı. Maç biletleri 29 Ekim dolayısıyla çocuk taraftarlara ücretsiz olacak. Kulüp yetkilileri, aileleri tribünleri doldurmaya davet etti.

Gözler takımın yıldızlarında

İzmir temsilcisinde tüm gözler takımın etkili isimlerinde olacak. Özellikle pota altındaki performansıyla dikkat çeken Jerry Boutsiele ve dış şutlardaki başarısıyla öne çıkan David Efianayi, Petkimspor’un en önemli kozları olarak sahaya çıkacak.

Bir sonraki durak Romanya deplasmanı

Petkimspor, CSM Oradea karşılaşmasının ardından Avrupa macerasına Romanya’da devam edecek. İzmir ekibi, 5 Kasım Çarşamba günü bir başka Romanya temsilcisi Corona Brasov’la deplasmanda karşılaşacak.

Hedef Avrupa’da kalıcı başarı

Aliağa Petkimspor, Avrupa arenasında istikrarlı bir grafik yakalayarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Yönetim ve teknik ekip, İzmirli basketbolseverlere güçlü bir Avrupa sezonu yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.