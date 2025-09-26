Perihan Tuna, tam adıyla Perihan Tuna Oba, İstanbul’da dünyaya geldi ve uzun yıllar magazin köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yaptı. Bir dönem “4 Kadın Zamanı” programında sunuculuk yaptı; özel hayatını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih etti. Hayatı boyunca ailesine bağlı, sade bir yaşam benimsedi.

Perihan tuna kimdir, neden öldü?

Perihan Tuna, beş kardeşli bir ailede büyüdü; kardeşleri arasında Derya Tuna, Melahat Tuna ve Metin Tuna da bulunuyor. Ailenin en çok tanınan üyelerinden olan Derya Tuna’nın kız kardeşidir. Özellikle Derya Tuna’nın sık sık ailesine olan düşkünlüğünden bahsetmesiyle, Perihan Tuna da magazin gündeminde yer aldı.

Perihan Tuna uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu ve kanser tedavisi görüyordu. Mücadele ettiği hastalığa yenik düştü ve vefat etti. Vefatı, Derya Tuna tarafından sosyal medya hesabından yayınlanan duygusal bir mesajla duyuruldu. Perihan Tuna’nın cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda defnedildi.

Sonuç olarak, Perihan Tuna, Derya Tuna’nın kız kardeşi ve köşe yazarı, sunucu olarak tanınan bir isimdi. Uzun süredir kanserle mücadele etti ve bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatı ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Perihan Tuna için cenaze ve anma töreni

Perihan Tuna için cenaze töreni, 25 Eylül öğle saatlerinde İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde düzenlendi. Törene yakın aile fertleri, dostları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Kardeşi Derya Tuna ve diğer aile bireyleri başta olmak üzere, sevenleri ve meslektaşları cenazede hazır bulundu. Tören sonunda Perihan Tuna, Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze sırasında kardeşi Derya Tuna perihan için dua etti, birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı ve takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı. Tören sade tutuldu, yalnızca aile ve yakın çevre davet edildi. Ardından aile fertleri ve sevenleri Zincirlikuyu Camii'nde kısa bir anma programı gerçekleştirdi.

Resmi bir anma gecesi organize edilmedi; ancak Perihan Tuna'nın dostları ve ailesi onun ardından kendi sosyal medya hesaplarında ve özel buluşmalarda hatıralarını paylaştı. Sevilen köşe yazarı için bir araya gelen yakınları, dua ederek ve geçmişten hatıralar anlatarak kaybını andı. Tören ve anma, sade, saygılı ve duygusal bir ortamda gerçekleşti.