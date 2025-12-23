Havacılık sektöründe rekabeti artıran bu hamle, özellikle 2026 kış ve ilkbahar döneminde seyahat etmeyi planlayan yolcular için büyük bir fırsat oluşturuyor. Pegasus'un mobil uygulaması ve resmi web sitesi üzerinden erişilebilen kampanyada, koltuk sayısı sınırlandırması bulunuyor.

Kampanya Tarihleri ve Uçuş Dönemi

Pegasus'un duyurduğu kampanya takvimine göre, indirimli bilet satışları 23 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 25 Aralık 2025 saat 23.59'da sona eriyor. Yolcuların bu kısa aralıkta rezervasyon ve biletleme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Satın alınan biletlerin geçerli olduğu uçuş tarihleri ise 1 Şubat 2026 ile 28 Mart 2026 arasını kapsıyor. Bu tarih aralığı, kış sezonunun sonunu ve bahar başlangıcını içine alarak yolculara geniş bir planlama esnekliği sağlıyor. Kampanya toplamda 150.000 koltuk ile sınırlandırıldı.

Kampanya Şartları ve Geçerli Hatlar

Kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları hariç olmak üzere, Pegasus'un yurt dışı direkt uçuş hatlarında geçerli oluyor. Bilet fiyatları, "Light Paket" kapsamında 5 Euro + vergilerden başlıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletleme sırasında şu hususlara dikkat etmesi gerekiyor:

Paket Seçimi: İndirimli fiyatlar sadece "Light Paket" için geçerli. Diğer paketlerin seçilmesi durumunda ek ücretler yansıyor.

Bagaj Hakkı: Kampanyaya özel olarak Light Paket seçiminde kabin bagajı ve 12 kg uçak altı bagaj hakkı ek ücret karşılığında (5 Euro) satın alınabiliyor.

Platform: Biletler flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

Şirket, bilet aramalarında para birimi olarak "Euro" seçilmesini öneriyor. Vergiler her ülkeye ve havalimanına göre değişiklik gösterdiği için son ödeme ekranında toplam tutar farklılık gösterebiliyor. Kampanya stoklarla sınırlı olduğu için belirtilen koltuk sayısı dolduğunda fiyatlar otomatik olarak normal seyrine dönüyor.