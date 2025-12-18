Son Mühür- DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender ve MYK üyeleri İzmir’de bir araya geldi.

Devrimci Emekliler Sendikası Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreter Fikri Kalender ve MYK Üyesi Ercan Çınarlı'nın yanısıra Aydın, Denizli, Bodrum, Manisa ve İzmir şubelerinin katıldığı seçimde Hüseyin Özkaynak Devrimci Emekliler Sendikası'nın Ege Bölge Baştemsilciliğine yardımcılıklarına ise Ayşe Kırındı, Yunus Taş, Tümay Özgür ve Aydın Doğer seçildiler.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ YARISINA MAHKUM EDİLDİ"

Toplantı öncesinde sendika adına bir basın açıklaması yapan Hüseyin Özkaynak Emeklilerin sorun ve taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

Özkaynak, konuşmasında şunları ifade etti:

"Biz emekliler Asgari ücretin yarısına dahi yaklaşamayan, açlık sınırının yarısına mahkum edilmiş aylıklarımızla yaşamaya çalışan milyonlarız. Her geçen gün büyüyen mutfak yangınına, yok sayılan temel ihtiyaçlarımıza ve sistematik yoksullaştırmaya karşı hayatta kalma mücadelesi veriyoruz." dedi.

"EMEKLİ MAAŞLARI YOKSULLUK SINIRININ YARISI OLMALI"

Özkaynak, önümüzdeki günlerde açıklanacak asgari ücretin yanı sıra emekli maaşlarına yapılacak zammın da belirleneceğini ifade ederek, "Resmi verilere göre yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aşmıştır. Buna karşı bizim talebimiz, "Yoksulluk sınırının yarısı, yani 45 bin lira olmasıdır" dedi.

"SADECE MAAŞ MÜCADELESİ VERMİYORUZ"

Özkaynak konuşmasının sonunda, "Ancak Bizim kavgamız yalnızca bir geçim kavgası değildir. Bizim kavgamız onurlu bir yaşamın eşitliğin ve geleceğin kavgasıdır. Bizi Ununu elemiş, eleğini asmış bireyler sanarak bir köşeye çekileceğimizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu ülkenin hafızasıyız, mücadele ile kazanılmış hakların canlı tanıklarıyız, mücadelemiz yalnızca cüzdanımıza reva görülen üç kuruşluk sefalet zamlarına karşı değildir. Erkek egemen zihniyetine karşı kadınların, sömürü düzenine karşı çocukların, iş cinayetlerine karşı yaşamın, talan edilen doğaya, zehirlenen toprağa, kirletilen suya ve gasp edilen geleceğe karşı çevrenin yanındayız. Torunlarımıza; "sizi sömürenlere karşı biz direndik ve bu karanlığı yırttık" onurunu miras bırakacağız. Sermayeye köle, gericiliğe kul olmayacağız." dedi.