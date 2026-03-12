İzmir temsilcisi Karşıyaka, cumartesi günü hem futbol hem de basketbolda kader niteliğinde iki karşılaşmaya çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden iki branşta da taraftarının desteğini arkasına alarak önemli sınavlar verecek.

Saat değişikliğiyle taraftara çifte destek imkanı

Karşıyaka yönetimi, iki maçın aynı saatlere denk gelmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Yapılan düzenlemeyle Alsancak Stadı’nda saat 15.30’da oynanması planlanan Karşıyaka–Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması 14.00’e çekildi. Böylece taraftarlar, saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak basketbol maçına da yetişebilecek. Yeşil-kırmızılı taraftarların gün boyunca takımlarına tribünden destek vermesi bekleniyor.

Futbolda Play-Off yarışı kızışıyor

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Cezaları sona eren önemli oyuncuların yeniden forma giymesiyle toparlanan İzmir ekibi, son 4 maçını kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirdi.

Karşıyaka, son 13 karşılaşmanın 12’sini kazanan ve puan tablosunda hemen arkasında bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor’u mağlup etmesi halinde üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Play-Off sürecinde saha avantajı elde etme yolunda önemli bir adım atacak. Ligde Karşıyaka’nın 53, Ayvalıkgücü’nün ise 52 puanı bulunuyor.

Basketbolda kümede kalma mücadelesi

Karşıyaka’nın basketbol takımı ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zorlu bir süreçten geçiyor. Ligde sondan ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından kümede kalma hattının iki galibiyet gerisinde bulunuyor.

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş’ın ardından Süper Lig’de en uzun süre mücadele eden takımlar arasında yer alan Karşıyaka, güçlü rakibi Türk Telekom karşısında taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak. İzmir temsilcisi, bu karşılaşmadan galip ayrılarak ligde kalma umutlarını yeniden canlandırmayı hedefliyor.