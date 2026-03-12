Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 105. yıl dönümünde, milli marşımızın on kıtasını henüz 4 yaşındayken ezberleyen 7 yaşındaki Meryem Esila Şen’i konuk etti. İzmir Sanat’taki makam odasında gerçekleşen buluşma, duygusal anlara ve geleceğe dair umut dolu mesajlara sahne oldu.

İstiklal ruhu İzmir’de 105. yıl gururuyla yankılandı

Türkiye’nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921’de kabul edilmesinin üzerinden tam 105 yıl geçti. Bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmanın önemine her fırsatta değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu özel günde çok özel bir misafiri ağırladı. Sosyal medya aracılığıyla kurulan iletişimin ardından, milli marşımızı eksiksiz ve ezbere okuma yeteneğiyle dikkat çeken 7 yaşındaki Meryem Esila Şen, ailesiyle birlikte Başkan Tugay’ın daveti üzerine İzmir Sanat’taki makama geldi. Ziyaret sırasında Ayşe ve İsmail Şen çifti de kızlarının bu anlamlı başarısına tanıklık etmenin gururunu yaşadı.

Küçük Meryem’in büyük hedefi: Geleceğin hakimi adalet için geliyor

Yeşilyurt Agah Efendi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan Meryem Esila ile yakından ilgilenen Başkan Tugay, minik öğrenciyle eğitim hayatı ve hayalleri üzerine samimi bir diyalog kurdu. Okulunu ve kitap okumayı çok sevdiğini belirten Esila, gelecek planlarını anlatırken büyüyünce hakim olmak istediğini dile getirdi. Küçük misafirinin bu idealini büyük bir memnuniyetle karşılayan Tugay, yargı mensubu olmanın zorluklarına ve adaletin hassasiyetine vurgu yaparak, suçlulara ceza verme isteği üzerine "Biz de onlara çok kızıyoruz" diyerek sohbete neşeli bir hava kattı. Bu sıcak diyaloglar, makamdaki buluşmanın en keyifli anları olarak kayda geçti.

Milli değerlere teşvik: Hediyeler ve okul ziyareti sözü

Buluşmanın sonunda Dr. Cemil Tugay, milli değerlerimize olan bağlılığıyla örnek teşkil eden Meryem Esila’yı çeşitli armağanlarla ödüllendirdi. Şen’e özel hazırlanan kitap seti, eğitici yap-boz ve kulaklık verilirken, en anlamlı hediye ise üzerinde şanlı Türk Bayrağı’nın dalgalandığı mini sancak oldu. Başkan Tugay, sadece hediyelerle kalmayıp aileyi kapıya kadar uğurlayarak nezaketini gösterdi. Okulların fiziki ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini hatırlatan Tugay, ailenin herhangi bir talebi olması durumunda kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

"Başkan amca ziyarete gelecek"

Veda anında Meryem Esila’ya herhangi bir arzusu olup olmadığını soran Başkan Tugay, minik dostuna bir de sürpriz söz verdi. Küçük Esila’nın okuluna ziyaret gerçekleştireceğini belirten Tugay, "Arkadaşlarına, başkan amcanın bir gün ziyarete geleceğini mutlaka söyle" diyerek buluşmayı sonlandırdı.