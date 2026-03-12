TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, ligin 25. haftasında oynayacağı Balıkesirspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, kritik karşılaşmadan alacağı sonuçla düşme hattının üzerinde kalmayı amaçlıyor.

İzmir temsilcisi, 15 Mart Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Altay için büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, puan tablosundaki sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

Puan kaybı halinde risk büyüyor

Altay’ın Balıkesirspor karşısında mağlup olması ve düşme hattında bulunan Bornova 1877’nin haftayı galibiyetle tamamlaması halinde siyah-beyazlı ekip düşme hattına gerileyebilir.

Ancak Altay’ın Balıkesir deplasmanından puan çıkarması durumunda Bornova 1877’nin alacağı sonuç önemini yitirecek. Bu senaryoda İzmir temsilcisi haftayı düşme hattının üzerinde tamamlamayı garantilemiş olacak.

Teknik heyet takımı motive ediyor

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Mehmet Can Karagöz’ün oyuncularını hafta boyunca yoğun şekilde motive ettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekip, ligde devam eden 4 maçlık galibiyet hasretine de Balıkesirspor karşısında son vermek istiyor.

Deplasman galibiyetine 85 gün oldu

Altay, deplasmandaki son galibiyetini 21 Aralık 2025’te Afyonspor karşısında 1-0’lık skorla elde etmişti. İzmir ekibi bu karşılaşmanın ardından dış sahada istediği sonuçları alamadı.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı sonraki maçlarda Ayvalıkgücü Belediyespor’a 4-0, Eskişehirspor’a 2-1 ve Karşıyaka’ya 3-1 mağlup olurken, Söke 1970 ile 1-1 berabere kaldı.

Altay’ın Balıkesirspor deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde ise İzmir temsilcisi tam 85 gün sonra deplasmanda 3 puan sevinci yaşayacak.