Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin ücretsiz hizmet alabilecekleri merkez sayısını artırmak için harekete geçti. Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ardından kamuda ikinci Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılacak.

Önce Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılacak sırada Buca var

İzmir Sağlık Müdürlüğü 4 milyon İzmirlinin kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alması için çalışmalarını sürdürürken, özel sektörde uçuk rakamlara ulaşan ve bebek sahibi olmak isteyen bir çok çiftin hizmet almakta zorlandığı tüp bebek tedavileri konusunda da önemli bir adım attı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nden sonra diğer kamu hastanelerinde de halk arasında Tüp Bebek Merkezi olarak bilinen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi açmak için kolları sıvadı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ilk merkezin Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açılacağı müjdesini verdi. Daha sonra sırasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde de Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri açılması planlanıyor. Böylelikle bebek sahibi olmak isteyen daha çok çifti, özel sektörde bir milyon liraları bulan tüp bebek tedavi ücretinin ödemek yerine kamudan ücretsiz bir şekilde bu hizmeti alabilecek.

Amaç sağlıklı bebek sahibi olunmasını sağlamak

İzmir’de kamuda İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde Üremeye Yardımcısı Tedavi Merkezi bulunuyor. Bunların haricinde İzmir’de 8 özel sağlık merkezi Üremeye Yardımcısı Tedavi Merkezi olarak hizmet veriyor. İzmir’deki üç özel hastanenin de merkez açmak için başvuruda bulunduğu ve başvurularının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı ifade edildi. ÜYTE Merkezlerinin bir üreme merkezi olmadığına dikkat çeken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “ÜYTE merkezleri, sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesini sağlayan merkezlerdir. ÜYTE merkezleri bir üreme merkezi değil. birer tedavi merkezidir. Nüfusumuz azalıyor o yüzden tüp merkezleri artmalı kavramı yanlıştır. Genetik geçişli hastalıkları var. Bu hastalıklara engel olmak ve sağlıklı bireyler dünyaya getirmeyi sağlamak için bu merkezlerin sayısını artırmaya ihtiyaç var” diye konuştu.