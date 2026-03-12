Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi, su kaynaklarının korunması ve kentsel estetiğin birleştiği yenilikçi bir projeye imza atarak İzmir’in ilk yağmur bahçesi uygulamalarından birini başlattı. Doğal yaşamı destekleyen ve yağmur suyunu toprakla buluşturan bu çevreci sistem, ilk kez Diyarbakır’da yitirdiğimiz Narin Güran’ın anısını yaşatan Narin Parkı’nda hayata geçirildi.

Sürdürülebilir peyzajda yeni dönem: Su tasarrufu ve ekolojik denge

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, modern şehircilik anlayışını doğa dostu çözümlerle birleştirerek "Yağmur Bahçesi" projesini Kocakapı Mahallesi’ndeki Narin Parkı’nda kullanıma sundu. Yağmur suyunun beton zeminlerden akıp kanalizasyona karışarak israf olmasını engelleyen bu sistem, suyun belirli bir havzada toplanarak özel geçirgen toprak katmanları aracılığıyla yer altına süzülmesini sağlıyor. Hem bitki örtüsünün sağlıklı gelişimini destekleyen hem de kuraklıkla mücadelede etkin bir rol üstlenen uygulama sayesinde, parktaki yeşil doku çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuldu.

Narin’in adı bereketiyle yaşayacak: Bir parktan daha fazlası

Projenin ilk uygulama noktası olarak seçilen Narin Parkı, taşıdığı manevi değerle de dikkat çekiyor. Diyarbakır’da kaybettiğimiz 8 yaşındaki Narin Güran’ın hatırasını yaşatmak adına kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen park, yağmur bahçesiyle birlikte adeta ekolojik bir sembole dönüştü. Yenilenen bitki örtüsü ve modern peyzaj tasarımıyla bölge halkına nefes aldıran alan, doğanın bereketi olan suyun toprakla buluştuğu noktada çocukların umutlarını simgeliyor. Belediyenin yürüttüğü bu titiz çalışma, bölgedeki biyolojik çeşitliliği artırırken canlılar için de doğal bir sığınak oluşturuyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Amacımız suyu bereketli, hayatı ışıl ışıl kılmak"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yağmur bahçesi projesinin yalnızca bir peyzaj düzenlemesi değil, aynı zamanda bir gelecek vizyonu olduğunu belirtti. Sistemin ilk kez Narin Parkı’nda kurulmasının özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu, çocukların hayallerinin korunduğu bir toplum inşa etme mücadelesini bu çevreci projeyle sembolize ettiklerini dile getirdi. "İstedik ki çocuklarımızın yarınları su gibi duru ve bereketli olsun" ifadelerini kullanan Mutlu, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında bu uygulamanın ilçe genelindeki tüm yeni parklarda standart hale getirileceğinin müjdesini verdi.

Geleceğin parkları doğayla barışık tasarlanıyor

Narin Parkı’nda başarıyla uygulanan yağmur bahçesi modeli, Konak’ın diğer mahallelerindeki park revizyonları için bir yol haritası niteliği taşıyor. Şehirdeki sert zemin oranını azaltmayı ve doğal su döngüsünü korumayı hedefleyen Konak Belediyesi, bu hamlesiyle iklim krizine karşı yerelde güçlü bir duruş sergiliyor. Suyun kontrolsüzce akıp gitmesi yerine toprağı beslediği bu yeni nesil peyzaj anlayışı, önümüzdeki dönemde Konak’ın pek çok noktasında hem estetik bir görsellik hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlamaya devam edecek.