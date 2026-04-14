Son Mühür- Gazeteci-yazar Cem Küçük Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Delikanlı gibi sorumluluğunu da, kamu zararını da üstlendi"

Küçük paylaşımında belediyelere yönelik operasyonların "yargı baskısı" değil hukuka uygun olduğunu ifade etti. Bornova Belediye Başkanı Eşki'nin ifade sürecine değinen Cem Küçük konunun tutuklama gerektiren bir iş olmadığını vurgulayarak Eşki'ye "delikanlı gibi sorumluluğunu da, kamu zararını da üstlendi" ifadelerini kullandı. Mahkemenin adil davrandığını söyleyen Küçük suçu olmayanların tutuklanmadığını da dile getirdi.

Gazeteci-yazar Cem Küçük'ün tam paylaşımı ise şu şekilde:

"CHP, belediyelere yapılan operasyonlarda "yargı baskısı" diye yaygara koparıyor.

En son Bornova belediye başkanı Ömer Eşki ifadeye çağrılınca da, “hükümetin işi” bu dediler.

Oysa Ömer Eşki'nin konusu tutuklama gerektiren iş değildi.

Ömer Eşki kendi partilisinin oyununa gelmişti, yanlışı anlayınca da delikanlı gibi sorumluluğu da, kamu zararını da üstlendi.

Bilinçli bir zarar değildi o kıvırmadı erdemli davrandı. Mahkeme de adil davrandı.

Demek ki neymiş suçu olmayan tutuklanmıyormuş."

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı dahil 4 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlaması yöneltmişti. Serbest bırakılan 4 kişiye İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunmuş yakalama emri düzenlenmişti. Mahkeme tutuklama kararını redderek Başkan Eşki ve diğer 3 kişiye yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.