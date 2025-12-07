Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FJZ 130 plakalı minibüs yol kenarındaki boş araziye uçarak devrildi. Devrilmenin hemen ardından minibüs alev aldı.

Alevler kısa sürede aracı sardı

Olay yerinden geçen vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yaralanan olmadı, trafik kısa süreli durdu

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın ve müdahale nedeniyle otoyolda trafik akışı kısa süreli olarak kontrollü sağlandı.