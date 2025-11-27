Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına yönelik Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Hristodulidis, Ankara’dan gelen açıklamalara karşılık olarak, GKRY’nin “1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye ile deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazır” olduğunu söyledi.

“Birlikte masaya oturalım” çağrısı

GKRY lideri, Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu sık sık dile getirdiğini hatırlatarak şu ifadeyi kullandı:

“Türk tarafı pozisyonlarına güveniyorsa, o halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve tıpkı diğer komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim. Bu yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Crans Montana vurgusu: “Yarın bile görüşmelere başlarız”

Hristodulidis, daha önce yaptığı çağrıyı tekrarlayarak, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı noktadan itibaren yeniden başlatılmasına ‘yarın bile’ hazır olduklarını ifade etti.

Bu sürecin hem Kıbrıs meselesinin çözümü hem de iki taraf için yaşayabilir bir model oluşturulması açısından kritik olduğunu söyledi.

“AB Dönem Başkanlığı sırasında bile masadan kaçmayız”

GKRY lideri, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecine rağmen hiçbir mazeret öne sürmeden müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu Erhürman’a ilettiğini de hatırlattı.

Hristodulidis, “Müzakere sürecinin bugüne kadar ürettiği kazanımlardan faydalanarak, üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz” dedi.