Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, son dönemde katıldığı televizyon programlarında Türkiye’nin uluslararası sorunlardaki duruşunu savunmasıyla gündemde yer alıyor. Kamuoyunda adını duyuran Sirene, siyaset bilimi ve iletişim alanındaki eğitim süreciyle, uluslararası ilişkilere katkı veren açıklamaları ve yayınlarıyla tanınıyor.

Eğitim ve Kariyer Adımları

İstanbul’da doğan Öznur Küçüker Sirene, ortaöğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini Paris’te Panthéon-Sorbonne Üniversitesi ve Sciences Po’da sürdürdü. Üniversite yıllarında Doğu ve Orta Avrupa alanında uzmanlaşırken, Erasmus programı ile Prag’da akademik çalışmalar yürüttü. Paris’te mezuniyet sonrası Fransa’daki Türk Büyükelçiliği ve ticaret müşavirliğinde görev aldı. Fransa’da kurduğu Red’Action haber platformuyla iki ülke arasında köprü kurmayı amaçladı. Aynı zamanda Fransızca yayın yapan medya organlarında Türkiye ile ilgili analizler kaleme aldı ve yaygın biçimde uluslararası gündemi yorumladı.

Uzmanlık Alanları ve Medya Faaliyetleri

Öznur Küçüker Sirene, diplomasi, dış politika ve uluslararası anlaşmalar üzerine yoğunlaşan araştırma ve yazılarıyla tanınıyor. Televizyon programlarında ve gazetelerde; Doğu Akdeniz, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, göç ve medya politikaları gibi güncel konularda açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden Türkiye ile Fransa arasındaki gelişmeleri analiz ediyor, kamuoyunda tartışmalara katkı sağlıyor. TRT’nin Fransızca haber sitesinde ve çeşitli platformlarda köşe yazıları yayımlıyor. Strasbourg’da bağımsız siyasal iletişim danışmanı olarak da görev alıyor ve çok sayıda uluslararası konferansa katılıyor.

Bugün gerek akademik geçmişiyle gerek uzman analizleriyle öne çıkan Sirene, dış politikada Türkiye’nin sesinin duyurulmasına katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı açıklamalar ve medya faaliyetleriyle kamuoyu tarafından sıklıkla takip ediliyor