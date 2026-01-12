NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Grönland’ın Arktik bölgedeki stratejik konumu nedeniyle ittifak açısından kritik bir rol üstlendiğini belirterek, bölgenin güvenliğinin NATO’nun temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Rutte’den Zagreb’te dikkat çeken açıklamalar

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Başbakan Andrej Plenkovic ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rutte, Arktik bölgesindeki gelişmelerin tüm müttefik ülkeler tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

Rutte, deniz yollarının iklim değişikliğiyle birlikte daha erişilebilir hale gelmesinin, bölgeyi küresel güçler açısından daha cazip kıldığını belirterek, bu durumun güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

“Rusya ve Çin’in faaliyetleri yakından izleniyor”

Arktik’te artan Rusya ve Çin varlığına vurgu yapan NATO Genel Sekreteri, “Deniz yollarının açılmasıyla birlikte Rusya ve Çin’in bölgede daha aktif hale gelme riski bulunuyor. Bu nedenle Arktik’in güvenliği tüm müttefikler için ortak bir endişe alanı haline gelmiş durumda” dedi.

7 NATO ülkesi Arktik’te yer alıyor

Rutte, NATO üyesi 7 ülkenin Arktik bölgesinde doğrudan coğrafi varlık gösterdiğini hatırlatarak, bu durumun ittifakın bölgeye yönelik sorumluluğunu daha da artırdığını söyledi.

“Grönland, NATO için kilit önemde”

Grönland’ın Arktik güvenlik mimarisindeki rolüne özel olarak değinen Rutte, “Grönland, NATO’nun bölgedeki kilit unsurlarından biridir. Bu konuda ittifak genelinde son derece verimli ve yapıcı görüşmeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Arktik için yeni adımlar masada

NATO içinde, Arktik bölgesinin güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni adımların masada olduğunu belirten Rutte, müttefiklerin ortak bir strateji çerçevesinde hareket etme konusunda mutabık kaldığını sözlerine ekledi.