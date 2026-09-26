Son Mühür / Yağmur Daştan - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel yönetimler üzerindeki baskılara ve muhalefet partilerinden iktidar partisi saflarına geçen belediye başkanlarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir kent gündeminde yer alan “İzmir’e yeterince yatırım gelmiyor” eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özdağ, “Türkiye’de eğer muhalefet partisine mensup bir yerel yöneticiyseniz düşman ceza hukuku uygulamalarına açıksınız demektir. Sürekli baskı altında tutuklanmaya namzet durumdasınızdır. Böyle bir ortamda sağlıklı bir belediyecilik hizmetinden bahsetmek mümkün değildir. Ne İzmir’de mümkündür ne de Türkiye’nin başka bir yerinde. Anayasa’nın 10’uncu maddesi herkesin eşit olduğuna dair madde askıya alınmış durumdadır. İktidarı ve muhalefeti destekleyenler yasalar karşısında eşit değildir” dedi.

“Türk demokrasisi için utanç verici”

İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilip AK Parti’ye geçen belediye başkanlarıyla ilgili de Özdağ şunları söyledi: “Başkaları da geçti, geçiyor. Afyon geçti, Aydın geçti… Bunlar Türk demokrasisi için hukuk devleti için utanç verici gelişmelerdir. İnsanlar, cesur olmak zorunda değil. Korku da insani bir şey. Demokratik rejimler kurulurken demokrasinin doğru işlemesi için şartları yazarsanız 'Vatandaş cesur olmalı, hapse girmemekten korkmamalı' diye bir madde yok. Özetle, düşman ceza hukuku ve ağır siyasi baskılardan kaçmak zorunda hisseden belediye başkanları siyasi parti değiştiriyor. Bu onlara şeref sağlamaz, sadece hapisten kurtarır.”