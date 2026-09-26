İzmir’in yoğunluğundan uzaklaşıp daha sakin birkaç gün geçirmek isteyenlerin rotası Muğla’ya uzanıyor. İzmir’e yaklaşık 270 kilometre mesafedeki Köyceğiz, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından ziyaretçilerini bambaşka bir manzarayla karşılıyor. Göl kıyısındaki sakin yaşam, çam ormanları, kaplıcalar ve tarihi yapılar ilçeyi büyük tatil merkezlerinin kalabalığına alternatif hale getiriyor.

İlçenin merkezinde Köyceğiz Gölü var

Köyceğiz denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Köyceğiz Gölü. Dalyan Kanalı üzerinden Akdeniz’e bağlanan göl, bölgenin doğal yapısının merkezinde bulunuyor. Göl ve çevresi kuş türleri açısından zengin bir yaşam alanı oluştururken bölge caretta carettaların göç rotasında da yer alıyor.

Tarih meraklılarının da göreceği çok şey var

Köyceğiz yalnızca doğasıyla öne çıkmıyor. İlçenin çevresindeki Kaunos Antik Kenti; kaya mezarları, liman kalıntıları ve tarihi surlarıyla bölgenin geçmişine ışık tutuyor. İlçenin yerleşim geçmişi ise 1860 yılına kadar uzanıyor.

Sultaniye Kaplıcaları uğrak noktalarından biri

Göl kıyısındaki Sultaniye Kaplıcaları, Köyceğiz’in bilinen noktaları arasında bulunuyor. Mineralli sularıyla tanınan kaplıcalar, bölgedeki termal turizmin önemli duraklarından birini oluşturuyor.

Kalabalık tatil merkezlerinden ayrılıyor

Köyceğiz’de göl çevresinde ve ilçe merkezinde butik oteller, bungalovlar ve kamp alanları bulunuyor. Doğayla iç içe konaklama seçenekleri, ilçeyi özellikle sakin bir tatil isteyenler için farklı bir noktaya taşıyor.

Zeytincilik, narenciye ve bal üretimi de bölgedeki günlük yaşamın önemli parçaları arasında.

İzmir’den yaklaşık 3 saat sürüyor

İzmir ile Köyceğiz arasındaki mesafe yaklaşık 270 kilometre. Yolculuk yaklaşık 3 saat sürüyor. Bu mesafe, Köyceğiz’i İzmir’den kısa süreliğine uzaklaşmak isteyenler için de ulaşılabilir bir rota haline getiriyor.

Sabah göl kıyısında sakin bir manzara, gün içinde tarih ve doğa, akşam ise kalabalıktan uzak sokaklar... Köyceğiz’in İzmirliler için öne çıkan tarafı tam olarak burada ortaya çıkıyor: Şehirden çok uzaklaşmadan hayatın temposunu biraz düşürmek.