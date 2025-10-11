Teknoloji dünyasında yapay zeka ve otomasyon çözümleri hızla gelişiyor. Özellikle şirketler, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve rekabette öne geçmek için akıllı platformlara yöneliyor. Son dönemde dikkat çeken otomasyon aracı n8n, aldığı yeni yatırımla sektördeki yerini güçlendirdi. İş süreçlerinin hızlı ve kolay bir şekilde otomasyona geçirilmesi, şirketlerin verimliliğinde önemli artışlar sağlıyor. n8n gibi platformlar, yüzlerce farklı uygulamayı entegre ederek kurumlara esnek iş akışları oluşturma fırsatı veriyor.

Startuplar ve büyük ölçekli kurumlar, yapay zeka çözümleriyle iş süreçlerini optimize ederek zamandan ve maliyetten kazanıyor. n8n’in son yatırım turuyla birlikte piyasa değerinin hızla büyüdüğü görülüyor. Şirket, teknolojik altyapısını güçlendirerek yapay zeka entegrasyonunu daha geniş kapsama alanına yaymaya hazırlanıyor.

n8n nedir?

n8n, 2019’da kurulan ve iş dünyasına yapay zeka tabanlı otomasyon olanakları sunan bir yazılım platformu. Platformu kuran Jan Oberhauser, firmanın CEO’su olarak öne çıkıyor. Oberhauser’in vizyonu; kurumların yapay zekayı yalnızca kullanmakla kalmayıp, kendi süreçlerine esnek ve özelleştirilebilir şekilde entegre etmelerine yardımcı olmak. n8n, büyük dil modellerini ve yapay zeka ajanlarını iş süreçlerine dahil ederek operasyonel verimliliği artırıyor.

Platform, uluslararası alanda Vodafone, SoftBank ve SEAT gibi 3 binden fazla kurumsal müşteriye hizmet veriyor. Son bir yıl içinde %1000 oranında gelir artışı kaydeden n8n, dünya çapında 700 binden fazla geliştirici ve içerik üreticisinin yer aldığı aktif bir topluluğu destekliyor.

Yatırım detayları ve büyüme hedefleri

n8n, 9 Ekim’de açıklanan Seri C yatırım turunda 180 milyon dolar yatırım aldı. Bu turda Accel, Meritech, Redpoint, Evantic, Visionaries Club, T Capital ve Nvidia'nın NVentures birimi yer alıyor. Ayrıca, daha önce yatırımı bulunan Sequoia, HV Capital, Highland Europe ve Felicis Ventures da yatırımcılar arasında bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise 2,5 milyar dolara yükseldi.

Yeni yatırım n8n’e mühendislik ekibini büyütme, yeni yazılım özellikleri geliştirme ve farklı pazarlara açılma imkanı sunacak. Teknolojinin gelişme hızı, firmanın globalde daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırıyor ve işletmelere yapay zeka temelli otomasyon çözümlerini hızlı bir şekilde sunmasını sağlıyor.

Teknik avantajlar ve istatistiklerle n8n

n8n’in teknik altyapısı sayesinde kullanıcılar yüzlerce farklı yazılım çözümünü kolayca birbirine bağlayabiliyor. En önemli avantajlarından biri, esnek ve modüler yapısı sayesinde özelleştirilmiş iş akışlarının kısa sürede oluşturulabilmesi. Platformda, yapay zeka ajanları iş süreçlerinde aktif olarak kullanılabiliyor ve kullanıcılar, büyük dil modeli entegrasyonu sayesinde karmaşık görevleri hızlıca otomasyona dökebiliyor. Platformun desteklediği topluluk ve geniş müşteri ağı, n8n’i piyasada benzersiz bir konuma taşıyor.

Yatırımla elde edilen güç, yazılım teknolojilerinin geleceğine yön verme potansiyeli taşıyor. n8n, yeni projeleriyle, iş dünyasında dijital dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor.