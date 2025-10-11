Apple, her geçen gün dijital güvenliğe daha fazla odaklanıyor. Özellikle mobil cihazlar ve yazılımlar üzerinden gerçekleşen saldırıların artması, şirketi güvenlik sistemlerine ilişkin yeni adımlar atmaya yöneltti. Teknoloji dünyasında güvenlik açıklarını bulmak büyük önem taşırken, Apple artık bu konudaki ödül programını güncelledi. Bu değişiklik, kullanıcıların ve araştırmacıların şirkete güvenlik açıklarını daha hızlı ve etkin biçimde bildirmesini teşvik ediyor.

Şirketin güncellediği programla birlikte, güvenlik açıklarını keşfeden bireyler ve ekipler çok daha yüksek ödüller kazanıyor. Önceden sadece belirli bir seviyeye kadar ödüllendirme yapan Apple, artık karmaşık güvenlik açıkları için ödül miktarını iki milyon dolara çıkardı. Ayrıca, Lockdown Modu ve beta yazılımındaki kritik açıkların tespitiyle birlikte ödenecek bonuslar sayesinde, bazı durumlarda toplam ödül beş milyon doları aşıyor.

Apple’ın yeni güvenlik ödül programı nasıl işliyor?

Apple’ın kasım ayında devreye alacağı güncellenmiş program, eskiye göre büyük değişiklikler barındırıyor. Artık birden fazla güvenlik açığının zincirleme olarak kullanıldığı saldırılara daha fazla önem veriliyor. Çünkü günümüzde siber saldırıların büyük kısmı, birden fazla açığın aynı anda kullanılmasıyla gerçekleşiyor. Bu da araştırmacıların sadece tek bir açığı bulmaktan ziyade, birden fazla farklı güvenlik zaafını bir arada analiz edip şirkete bildirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Başka bir önemli yenilik ise ödül miktarlarının ciddi oranda yükseltilmesi oldu. Apple daha önce ciddi açıklar için en fazla bir milyon dolar ödül veriyordu. Yeni sistemde ise ciddi, karmaşık ve birden fazla aşamadan oluşan saldırıları tespit edenler iki milyon dolara kadar ödül alabiliyor. Lockdown Modu ve beta ürünlerdeki kritik açıklar için verilen güncel bonuslarla birlikte, bazı nadir olaylarda bu miktar toplamda beş milyon doları geçebiliyor.

Apple güvenlik alanında neden bu adımı attı?

Küresel çapta siber saldırıların artması, dünya devi teknoloji şirketlerini daha agresif güvenlik adımları atmaya zorladı. Apple, cihazlarının daha güvenli kalması ve ekosisteminin saldırganlara karşı dirençli olması için ödül programını geliştirdi. Özellikle iPhone, iPad, MacBook ve Apple TV gibi ürünler, pek çok kullanıcının kişisel verilerini saklıyor ve bu verilerin korunması şirket için öncelik taşıyor.

Dünya genelinde bug bounty yani ödül avcılığı programları büyük ilgi çekiyor. Rakip firmalar da benzer sistemlerle güvenlik açıklarının bulunmasını sağlıyor. Apple’ın yakın zamanda tanıttığı yeni ürün serileri ve planladığı güncelleştirmeler de güvenlik odaklı yatırımların hızlandığını gösteriyor. Şirket, yeni nesil iPad Pro, Vision Pro, AirTag, Apple TV ve HomePod Mini gibi ürünlerle birlikte güvenliğe daha fazla yatırım yapıyor.

Apple’ın güncellenen ödül programında dikkat çeken istatistiklerden biri de ödüllerin miktarı. Araştırmacılar için üst düzey teşvik sağlayan bu sistem, global ölçekte yazılım güvenliğini artıracak adımlar arasında gösteriliyor. Özellikle birden fazla güvenlik açığının bir arada keşfiyle verilen rekor düzeyde ödüller, sektörde büyük ses getiriyor.