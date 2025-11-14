Son Mühür- ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS, DGS ve MSÜ sınav tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. Milyonlarca adayın beklediği 2026 sınav takvimi sosyal medya üzerinden açıklandı.
2026 YKS tarihleri netleşti
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2026 yılında 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
DGS’nin 2026 sınav günü belli oldu
Önlisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş için girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2026 yılında 19 Temmuz tarihinde yapılacak.
MSÜ sınavı 1 Mart’ta yapılacak
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 2026 yılında 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
Ersoy’dan adaylara duyuru
ÖSYM Başkanı Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.”
