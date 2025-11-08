Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen MEBİ YKS Tarama Testleri, TYT, AYT ve YDT düzeylerinde hazırlandı. Alanında uzman öğretmenlerce oluşturulan testler, öğrencilerin konu eksiklerini belirlemesine, zamanı doğru kullanmasına ve sınav stratejilerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

Binlerce özgün soru

Platformda yer alan kapsamlı soru havuzu öğrencilere geniş pratik imkânı sunuyor:

TYT: 143 test, 2 bin 644 soru

AYT: 176 test, 3 bin 173 soru

YDT: 42 test, bin 14 soru

Toplamda 361 test ve 6 bin 831 soru öğrencilere sunuldu.

Video çözümleri ve karekod desteği

Testler basılı kitaplara ek olarak dijital formatta da çözülebiliyor. Kitaplarda bulunan karekodlar sayesinde soruların video çözümlerine erişilebiliyor. Etkileşimli PDF formatı ile MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden çalışma imkânı da sağlanıyor.