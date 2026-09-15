Haftanın ikinci gününde yeşil sahalarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde pek çok kritik müsabaka sporseverleri bekliyor. Günlük futbol takvimine göz atan taraftarlar, destekledikleri kulüplerin mücadele saatlerini öğrenebilmek için maç programını mercek altına alıyor.

15 EYLÜL SALI GÜNÜ HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Bu akşamki program dâhilinde ekranlara gelecek yayınlar arasında yerel kupa mücadelelerinin yanı sıra İngiltere, İspanya ve Hollanda liglerindeki zorlu kapışmalar göze çarpıyor. Çeşitli kanallardan sporseverlere ulaşacak olan karşılaşmaların tamamı, turnuvalara ve maç başlama saatlerine göre aşağıda listelenmiştir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI

Ulusal arenada kupa heyecanı salı günü iki farklı müsabakaya sahne oluyor. Öğleden sonra saat 17.00'de başlayacak olan günün ilk randevusunda 1923 Afyonspor, Ürgüpspor'u ağırlayacak. Akşam seansında ise Altay ile Söke 1970 Spor karşı karşıya gelirken, bu mücadelenin ilk düdüğü saat 20.00'de çalınacak.

AVRUPA ARENASI: REAL MADRİD SAAT KAÇTA SAHAYA ÇIKIYOR?

İspanya La Liga cephesinde bugün üç önemli karşılaşma futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Saat 20.00 sularında Rayo Vallecano ve Espanyol ekipleri yeşil zemine inerken, hemen ardından 21.00'de Alaves ile Valencia kozlarını paylaşacak.

Gecenin en fazla merak edilen sınavı ise Arda Güler'i kadrosunda barındıran Real Madrid'in mücadelesi olacak. Başkent ekibi, Elche deplasmanında galibiyet arayacak ve bu dev karşılaşma saat 22.30'da ekranlara gelecek.

İNGİLTERE LİG KUPASI VE HOLLANDA EREDİVİSİE FİKSTÜRÜ

Ada futbolunda Lig Kupası coşkusu tam beş farklı randevuyla yaşanacak. Programın açılışı 21.30'da Peterborough ile Barnsley arasındaki maçla yapılırken, 21.45'te West Ham, Fulham karşısında tur bileti arayacak. Saat 22.00'ye gelindiğinde ise üç maç birden start alacak: Ipswich Town, Arsenal'i konuk ederken; Liverpool, Tottenham ile kapışacak ve Reading, Brentford karşısında ter dökecek.

Öte yandan Hollanda Eredivisie tutkunları için salı gününün tek karşılaşması saat 21.00'de Ajax ile Willem II arasında oynanacak.