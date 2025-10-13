Son Mühür- Suriye'de Hafız Esad rejimi döneminde idam edilen İsrail casusu Eli Cohen, Ahmet Şara yönetimi döneminde İsrail'e dönebilir.

Kemikleri hâlâ Suriye'de gömülü olan ve İsrail'in yıllardır iadesi için diplomatik çabalar sürdürdüğü Eli Cohen için Suudi Arabistan medyası dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Suudi medyası ünlü casus Eli Cohen'in cenazesinin yakında İsrail'e teslim edileceğini öne sürdü.



Eli Cohen kimdir?



Eli Cohen (tam adıyla Eliyahu Ben-Şaul Cohen 26 Aralık 1924 – 18 Mayıs 1965), İsrail'in en ünlü casuslarından biri olarak kabul edilen Mısırlı Yahudi asıllı bir Mossad ajanıdır.

"Casusların Tanrısı" veya "İsrail'in efsanevi casusu" olarak anılan Cohen, 1961-1965 yılları arasında Suriye'de sahte bir kimlikle üst düzey istihbarat toplayarak, Altı Gün Savaşı'nda (1967) İsrail'in zaferinde kritik rol oynamıştır.

Ocak 1965'te tutuklandı, askeri mahkemede idama mahkûm edildi. 18 Mayıs 1965'te Şam'da asılarak idam edildi.



İnfaz kamuya açıktı ve cesedi teşhir edildi. Son mektubunda ailesine "Beni affetmeni dilerim" yazdı.

Kemikleri hâlâ Suriye'de gömülü olan Cohen için İsrail, diplomatik çabalarını sürdürüyordu.