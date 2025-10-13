Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın, tarihin en kısa İsrail ziyaretine imza atarak 4 saat için geldiği İsrail'de Trump'ı Gazze'de insanlık dışı soykırıma imza atan Netanyahu karşılamıştı.

Gazeteci Yunus Emre Erdölen,

''Trump 4 saatten az sürede İsrail Meclisi Knesset’e gidecek, konuşma yapacak ve rehine aileleriyle görüşecek.

Ardından barış anlaşmasının imzalanması Mısır Sharm el Sheikh’e geçecek.



Törende Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Mısır gibi garantör ülkelerinin yanı sıra Fransa, İngiltere, Almanya ve Filistin gibi devletlerin liderleri de olacak.'' hatırlatmasında bulundu.



Sisi'nin davet ettiği öne sürüldü...



Erdölen, ''Zirveye katılan diğer ülkeler için son dakika gelişmesi.'' diyerek Channel 12'nin gündeme getirdiği iddiiaya dikkat çekti.

Channel 12’nin haberi göre, Trump ile Netanyahu baş başayken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi son dakika Netanyahu’yu arayarak Sharm El-Sheikh’teki barış zirvesine davet etti. Netanyahu’da iddiaya göre kabul etti.

