Son Mühür- Orta Doğu'yu ateş çemberine sokan savaşın gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.29'luk düşüşle 13.161 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Dünya borsaları Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi nedeniyle kırmızıya dönmüş durumda.

Nasdaq, S&P 500, Avrupa EUROSTOXX 50, yüzde 1 civarı kayıpla günü kapattı.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Bitcin 69.529 dolardan,

ons altın 5.161 dolardan,

gram altın 7.320 liradan,

gümüş 85.60 dolardan,

Hafta başına 114 dolara çıkmasının ardından Trump'ın açıklamalarıyla 84 dolara kadar gerileyen Brent petrol yeniden tırmanışa geçerek, 98.52 dolardan alıcı buluyor.

