Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi kapsamında hak sahipleri ile yapılan uzlaşma sözleşmesinde yer alan konut ve iş yeri birim bedelleri encümen kararı ile belirlendi. 2015 yılında belediye encümenince belirlenen rakamlar, sözleşmenin ilgili maddesi gereğince 2026 yılını Haziran ayına kadar güncellendi.

Encümen kararında yer verilen ifadeye göre belirlenen birim bedelleri TÜFE, Yİ-ÜFE ve memur maaş artış oranlarından en düşük olanı esas alındı.

2015 yılında 1.150,00 TL/m² olarak belirlenen konut bedeli, 2026 yılında 12.703,98 TL/m² olarak güncellendi. İşyeri birim bedeli ise 2015 yılında 1.840,00 TL/m² olarak belirlenmişti. 2026 yılı Haziran ayı itibariyle iş yeri bedeli 20.326,36 TL/m²'ye yükseldi.

Buna göre verilen encümen kararı ile Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi için yaklaşık 11 yıl için iş yeri ve konut bedelleri yeniden belirlendi.

Encümen Kararı şu şekilde;

"İzmir İli, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Hak Sahibi Uzlaşma Sözleşmesinin 1.8. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında; 2015 yılında Belediyemiz Encümenince her 1 m² konut için 1.150,00 TL/m² ve her 1 m² işyeri için 1.840,00 TL/m² olarak belirlenen birim bedeller, önerge ekindeki tabloda yer alan (TÜFE, Yİ-ÜFE ve Memur Maaş Artış Oranlarından en düşük olanı esas alınmak suretiyle) 2026 yılı Haziran ayına güncellenmiştir. Buna göre söz konusu bedeller; konutlar için 12.703,98 TL/m², işyerleri için ise 20.326,36 TL/m² olarak belirlenmesine ilişkin Komisyon Raporu hk."