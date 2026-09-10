Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını sürdürürken geçmiş dönem borçlarını yapılandırmaya devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda forma giyen Vernon Carey'nin biriken borç dosyası için yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Kulüp yönetimi, borcun 725 bin dolara düşürülmesiyle birlikte toplamda 741 bin 337 dolar (36 milyon TL) tasarruf sağlandığını belirtti.

"Halka ve camiaya çağrı: Birlikte başaracağız"

Karşıyaka Basketbol tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Geçmişten günümüze devrolan, kulübümüzün geleceğini ipotek altına alan ve hareket alanımızı kısıtlayan en ağır dosyalardan birini daha kararlılıkla çözüme kavuşturduk. Faizleriyle birlikte 1.466.337 Dolar seviyesine ulaşan Vernon Carey dosyası kapsamında, oyuncu menajerleri ve FIBA nezdinde Sayın Selim Çınar tarafından yürütülen yoğun ve disiplinli müzakereler neticesinde 725.000 Dolar’a indirilerek, anlaşma sağlanmıştır.

Kulübümüz, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kaynaklar sayesinde 425.000 Dolar tutarındaki peşinat ödemesini gerçekleştirmiş; bu dosya kaynaklı transfer engeli resmen kaldırılmıştır. Bu anlaşma neticesinde ilk açıklanan tutara istinaden 741.337 Dolar (36 Milyon TL) tasarruf sağlanmıştır. Bu süreç, yalnızca finansal bir yükün hafifletilmesi değil; kulübümüzün itibarını, bağımsızlığını ve istikbalini koruma mücadelesidir. Engeller ne kadar büyük olursa olsun, bu armanın büyüklüğü ve sorumluluğu her şeyin üzerindedir.

Bilinmelidir ki; kulübümüzü karamsarlığa sürüklemek isteyen hiçbir yük, bu camianın iradesinden daha güçlü değildir. Kulübümüzün önündeki engelleri tek tek kaldırmaya, armamızı hak ettiği seviyede temsil etmeye kararlıyız. Şimdi tüm camiamızı ve sponsor adaylarımızı, bu mücadeleye inanan her bir neferimizi daha güçlü, daha inançlı ve daha kenetlenmiş bir şekilde kulübünün yanında durmaya davet ediyoruz.

Aşılmaz denilen yolları birlikte aştık, yine birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.