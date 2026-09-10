Son Mühür- İzmir'in kurtuluşunun 104. yılı coşkusu tüm kenti coşkuyla sardı. Kutlamaların peş peşe geldiği İzmir'de, Karşıyaka da adından söz ettirecek bir kutlamaya imza attı. Karşıyaka’da İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun coşkusu, 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katıldığı fener alayı ile sokaklara taştı. “Bayrağını al gel” çağrısı yapan Karşıyaka Belediyesi akşam saatlerinde vatandaşı bir araya getirdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Çarşı’yı adeta kırmızı beyaza boyadı.

Balkonlardan zeybek gösterisine: Karşıyaka’da kurtuluş coşkusu

Yalnız sokaklar değil balkonlarında olan vatandaş da bu coşkuya eşlik etti. Kurtuluş gururunu hep birlikte yaşayan Karşıyakalılar, bağımsızlık mücadelesinin kahramanları Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle andı. Kortejin finalinde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen zeybek gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

9 Eylül'ün anlam ve önemine vurgu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “9 Eylül, bir milletin ayağa kalktığı, esareti reddedip özgürlüğe yürüdüğü gündür. Bizler, bu büyük mirasın çocukları olarak, o onurlu yürüyüşü gururla sürdürüyoruz. Karşıyaka, yalnızca bir semt ismi değil, Cumhuriyet’in ta kendisidir. Atatürk’ün ilkeleriyle yoğrulmuş bu topraklarda özgürlük, eşitlik ve çağdaşlık bizim yaşam biçimimizdir.

Umudumuzu hiç kaybetmeden, başımız dik alnımız ak, Atatürk’ün ve Cumhuriyet devrimlerinin izinden gitmeye devam edeceğiz. Bu Cumhuriyet, büyük bedeller ödenerek kuruldu. Bu vatan kolay kazanılmadı, bu bayrak kolay dalgalanmıyor. Bu bilinç ve sorumlulukla; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yaşasın 9 Eylül, yaşasın İzmir, yaşasın Cumhuriyet!” diye konuştu.