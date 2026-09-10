İçişleri Bakanlığı ile emniyet teşkilatının yürüttüğü il bazlı ihtiyaç planlamalarında sona gelindi. Adaylar alım takviminin yanı sıra değişen yönetmelik maddelerini ve başvuru kriterlerini yakından takip ediyor. Süreç işlemeye devam ediyor.

Meydanlar ve mahalleler taze kan bekliyor. Heyecan giderek tırmanıyor. Başvuru kılavuzu için geri sayım başladı.

2026 bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

2026 yılı yeni dönem çarşı ve mahalle bekçiliği alımı için resmi başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı; Polis Akademisi Başkanlığı ile EGM başvuru takvimini henüz kamuoyuna duyurmadı. Teşkilat bünyesindeki kadro ihtiyaçlarının netleşmesiyle birlikte alım ilanının yıl sonuna kadar resmiyet kazanması planlanıyor.

Adaylar resmi duyuru yayımlandığı andan itibaren tüm işlemlerini Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi olan pa.edu.tr üzerinden tamamlayacak. Şartları taşımayan müracaatlar doğrudan sistem dışı kalacak. İlan metninin eli kulağında.

Çarşı ve mahalle bekçiliği şartlarında neler değişti?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte adaylarda aranan kriterler ve personelin mesai düzeni yeniden şekillendi. Yeni dönemde geçerli olan temel başvuru ve çalışma koşulları şu tablodan izleniyor:

Kriter başlığı Güncel uygulama Detay ve açıklamalar Yaş aralığı 18 - 31 yaş 31 yaşından gün almamış olmak Öğrenim şartı En az lise mezuniyeti İlköğretim mezunları başvuramıyor Askerlik ve ikamet Yapılmış olması ve 1 yıl ikamet Başvurduğu ilde kesintisiz oturma zorunluluğu Haftalık mesai 40 saatlik temel süre Vali onayıyla en fazla 56 saate çıkabiliyor

Değişen kurallar adayların planlarını doğrudan etkiliyor. İkamet ve askerlik kuralında esneme tanınmıyor.

Başvuru süreci nereden ve nasıl takip edilir?

Bekçilik başvuru işlemleri başladığında adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle pa.edu.tr adresinden müracaat formunu dolduracak. Posta yoluyla ya da şahsen emniyet müdürlüklerine yapılan başvurular kabul görmüyor.

Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar fiziki yeterlilik parkuruna ve ardından sözlü mülakata çağrılacak. Üç aşamalı zorlu eleği tamamlayan isimler görev yerlerine atanacak. Gözler şimdi Ankara'dan verilecek nihai başlama işaretinde.