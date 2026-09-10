Şarkıcı Çağan Şengül ile sosyal medya içerik üreticisi Zeynep Demirhan'ın ilişkilerinde mutlu son yaşandı. Geçmişte yaşadıkları ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen ve sürpriz bir şekilde evlilik kararı alan çift, hayatlarını resmen birleştirdi.

ÇAĞAN ŞENGÜL İLE ZEYNEP DEMİRHAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Geçmişte ilişkilerine verdikleri arayla hayranlarını üzen şarkıcı Çağan Şengül ile influencer Zeynep Demirhan, aralarındaki sorunları çözüp yeniden bir araya geldikten sonra ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. İkilinin kısa süre içerisinde aldığı bu evlilik kararı ve düğün haberleri sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ÇAĞAN ŞENGÜL VE ZEYNEP DEMİRHAN KİMDİR?

Genç yaşlarda dijital dünyada adlarını duyurmayı başaran çiftin kariyerleri de merak ediliyor. Çiftin öz geçmişlerine dair detaylar şöyle:

Çağan Şengül Kimdir? Yayınladığı şarkılarla ve yaptığı müzik çalışmalarıyla tanınan genç şarkıcı Çağan Şengül, geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor. Özellikle duygusal parçaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken sanatçı, son dönemde başarılı müzik kariyerinin yanı sıra Zeynep Demirhan ile 9 Ağustos 2026'da gerçekleşen evliliğiyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Zeynep Demirhan Kimdir? 19 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Zeynep Demirhan, sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan başarılı bir influencer'dır. Henüz genç yaşlarda sosyal medyaya ilgi duymaya başlayan Demirhan, 2018 yılında YouTube ve Instagram üzerinden aktif olarak içerik üretmeye başlamış ve zamanla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır.