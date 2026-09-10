Manisa’da 34 haftalık doğan Mehmet Fatih bebek, kalbindeki yaklaşık 4 milimetrelik delik nedeniyle hayati tehlike atlattı. Beslenme sorunları ve durmaksızın ağlama şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin kalbinde açıklık tespit edildi. Genel durumu kötüleşen 16 günlük bebek, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Açık ameliyat yerine kasıktan anjiyo yapıldı

Akciğer tansiyonu yükselen bebek için doktorlar acil müdahale kararı aldı. Riskli açık kalp ameliyatı yerine, bebeklerde nadir uygulanan anjiyo yöntemi tercih edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Kaan Yıldız, kasıktan girilerek yapılan işlemi şöyle aktardı:

"Bebeklerde bu işlem yüksek özen gerektiriyor çünkü damarlar çok küçük. Yanlış bir müdahalede kalbin delinme veya yerleştirilen cihazın düşme riski bulunuyor. Ultrason eşliğinde kasıktaki damardan girerek kalpteki deliğe ulaştık ve özel bir tıkaç cihazıyla açıklığı tamamen kapattık."

İki ayda dört kilo sınırını aştı

Başarılı operasyonun ardından Mehmet Fatih bebek hızla toparlandı. Süreci değerlendiren Uzman Dr. Engin Gerçeker, "İşlemden sonraki 2 ay içinde bebeğin 4 kilogramın üzerine çıkması, müdahalenin başarısını ve sağlığına kavuştuğunu gösteriyor" dedi.

Anne Özlem Demir ise zorlu ameliyat sürecini geride bıraktıklarını belirterek müdahaleyi yapan doktorlara teşekkür etti. 1 kilo 900 gram doğan bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.



