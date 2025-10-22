Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzlaşı, yerinde dönüşüm ve belediye garantörlüğü ilkeleriyle yürüttüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 3, 4 ve 5’inci etaplarda çalışmalar hız kazandı. 1603 bağımsız bölümün tapu ve anahtar teslimleri ilkbaharda yapılacak.

Dönüşüm sürecinde yeni aşama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya ulaştı. Karşıyaka Örnekköy’de sürdürülen dönüşüm projesinin 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci etaplarında toplam 1603 bağımsız bölümün cephe ve iç imalatları başladı.

3. Etap’ta 584 konut ve 27 işyeri, 4. Etap’ta 380 konut ve 27 işyeri, 5. Etap’ta ise 571 konut ve 14 işyeri bulunuyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konut ve işyerlerinin teslimleri ilkbahar aylarında yapılacak.

“Bahar aylarında tapu ve daireleri teslim edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, projelerin yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle yürütüldüğünü belirtti. Mutaf, “Örnekköy’de hem üçüncü hem dördüncü etaplarda cephe ve iç imalatlara başlandı. İnşaatlar hızla ilerliyor. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren hak sahiplerine tapu ve dairelerini teslim edeceğiz. Beşinci etapta ise kat karşılığı ihale yöntemiyle yapılan inşaatlarımız 2026 yazında tamamlanacak” dedi.

“Kimseyi mağdur etmeden taahhütleri yerine getiriyoruz”

Kent genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Mutaf, bugüne kadar Uzundere ve Örnekköy’de iki etapta toplam bin 150 dairenin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Mutaf, “Şu an 2886 sayılı kanun kapsamında bin 560 bağımsız bölümün yapım süreci sürüyor. Ayrıca 4 bin 786 bağımsız bölümün yapımı protokoller çerçevesinde devam ediyor. Toplamda 6 bin 346 bağımsız birim inşaat halinde. Hiç kimseyi mağdur etmeden, tüm taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

6 bölgede dönüşüm süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin garantörlüğünde 6 bölgede toplam 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

Uzundere: 32 hektarlık alanda uzlaşma tamamlandı, yapım sürüyor.

Örnekköy: 18 hektarlık bölgede inşaatlar ilerliyor.

Gaziemir (Aktepe–Emrez): 122 hektarda uzlaşma ve yapım süreçleri devam ediyor.

Konak (Ege Mahallesi): 7 hektarlık alanda yapım sürüyor.

Konak (Ballıkuyu): 48 hektarlık bölgede uzlaşma çalışmaları devam ediyor.

Çiğli (Güzeltepe): 21 hektarlık alanda uzlaşma süreci yürütülüyor.

Binlerce konutun yapımı sürüyor

Bugüne kadar 450 bin metrekarelik tapu devri tamamlandı. Uzundere ve Örnekköy’deki ilk iki etapta bin 150 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi. Devam eden etaplarda sağlıksız ve riskli binaların yıkımı gerçekleştirildi; bugüne kadar toplam bin 955 bağımsız birim tahliye edilerek yıkıldı.

Örnekköy 3, 4 ve 5’inci etapların 2026 yılı içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. 6’ncı etap için ihale hazırlıkları sürerken, tahliye edilen hak sahiplerine aylık 12 bin TL kira yardımı veya belediye konutlarında geçici iskan desteği sağlanıyor.