Son Mühür / Osman Günden - Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, 2025 yılı boyunca İzmir ve çevre illerde meydana gelen orman yangınlarında gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Belediye personelinin fedakârlığı, düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Tören Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda teşekkür belgeleri, Zekeriya Güney ve Serkan Acar tarafından personele takdim edildi. Törene belediye yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Başkan Acar: “En büyük güvencemiz sizlersiniz”

Programda konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye personelinin her türlü afet ve olağanüstü duruma karşı hazır olduğunu vurguladı. Başkan Acar, Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, personelin sahadaki gayretinin Aliağa için büyük bir güvence olduğunu ifade etti.

Acar, belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, “Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı Kaymakamımızın öncülüğünde görev almaya hazırız. En büyük güvencemiz sizlersiniz. Gösterdiğiniz fedakârlık için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Güney: “Cansiperane bir mücadele sergilendi”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise 2025 yılı boyunca yaşanan orman yangınlarında belediye personelinin sergilediği mücadelenin takdire değer olduğunu belirtti. Güney, yangınlar sırasında görev alan ekiplerin işlerini büyük bir özveriyle yaptıklarını ve sahada bunu birebir gözlemlediklerini söyledi.

Kaymakam Güney, “Bu yıl birçok orman yangınıyla mücadele ettik. Aliağa Belediyemizin değerli personeli, bu yangınlarda cansiperane bir şekilde görev yaptı. Herkes işine gönlünü ve gerektiğinde canını koydu. Takdirimizi sözlü olarak her zaman ifade ettik, ancak bunu yazılı hale de getirmek istedik” ifadelerini kullandı.

“Kurtarılan her canlı çok kıymetli”

Konuşmasında doğanın korunmasına vurgu yapan Güney, yangınlarla mücadelede gösterilen çabanın yalnızca maddi zararların önlenmesiyle sınırlı olmadığını belirtti. Kurtarılan her canlının ve doğaya verilen zararın önlenmesi için gösterilen gayretin çok kıymetli olduğunu söyleyen Güney, Belediye Başkanı Serkan Acar başta olmak üzere tüm personele teşekkür etti.

Hatıra fotoğraflarıyla sona erdi

Teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Tören, belediye personelinin emeklerinin kurumsal düzeyde takdir edilmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.