Son Mühür- İzmir Adliyesi’ne 5 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, şehadetlerinin 9. yılında İzmir’de düzenlenecek törenle anılacak. Anma programı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü İzmir Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Anma töreni 5 Ocak’ta İzmir Adalet Sarayı’nda

Şehitler için düzenlenen anma töreni, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.30’da İzmir Adalet Sarayı Protokol Alanı’nda yapılacak. Törene yargı mensupları, emniyet yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Program saygı duruşu ile başlayacak

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Ardından, şehitlerin anısına hazırlanan barkovizyon gösterimi izleyicilerle buluşacak.

Protokolden önemli isimler konuşma yapacak

Törende sırasıyla İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan birer konuşma yapacak. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da tensipleri halinde törende yer alarak konuşma yapması planlanıyor.

Şehitler için Kur’an tilaveti ve dualar okunacak

Program kapsamında İl Müftü Vekili Şakir Kırkız tarafından şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak ve dua edilecek.

Şehit Fethi Sekin anıtına karanfil bırakılacak

Resmi törenin ardından katılımcılar, İzmir Adliyesi C kapısı önünde bulunan Şehit Fethi Sekin Anıtı ile şehidin saldırı sırasında düştüğü alana karanfil bırakarak dua edecek.

Adliye önlerinde lokma hayrı yapılacak

Anma programı kapsamında İzmir Adliyesi C kapısı, Ek Hizmet Binası ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi güney kapısı önünde şehitlerin ruhuna lokma ikramı gerçekleştirilecek.

Mevlid-i şerif okunacak

Öğle namazının ardından İzmir Adliyesi mescidinde şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okunacak.

Törene davet mesajı

Anma programına ilişkin davet metninde, “Teşrifleriniz bizlere onur verecektir” ifadelerine yer verildi.

Davet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal imzasıyla paylaşıldı.

Polis memuru Fethi Sekin nasıl şehit oldu?

5 Ocak 2017 günü, terör örgütü mensubu iki saldırgan, silah ve el bombalarıyla İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlardan biri adliye binasına yönelirken, diğeri çevrede güvenlik tehdidi oluşturdu.

Fethi Sekin saldırganı durdurmak için tek başına müdahale etti

İzmir Adliyesi’nde görevli polis memuru Fethi Sekin, saldırıyı fark ettiği anda teröristlere karşı tek başına silahlı müdahalede bulundu.

Saldırganın adliye binasına girmesini engelleyen Sekin, çıkan çatışmada teröristi etkisiz hale getirdi.

Üzerindeki bombalar patlamadan adliyeye girmesi engellendi

Saldırganın üzerinde el bombaları bulunduğu, Fethi Sekin’in müdahalesi sayesinde bu bombaların adliye binasında patlatılmasının önüne geçildiği belirlendi.

Açılan ateş sonucu ağır yaralandı

Çatışma sırasında Fethi Sekin, teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aynı saldırıda mübaşir Musa Can da şehit düştü

Terör saldırısı sırasında adliye içinde görev yapan mübaşir Musa Can da saldırganlar tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Can, saldırının ikinci şehidi olarak kayıtlara geçti.