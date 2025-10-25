İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW), beş günlük yoğun programın ardından sona erdi. Etkinlik kapsamında FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu’nun 43. oturumu da gerçekleştirildi.

Komisyonun kapanış oturumunda yapılan seçimlerde başkanlığa Slovakya, başkan yardımcılıklarına ise İsviçre, Birleşik Krallık ve Gürcistan seçildi. Bir sonraki oturumun 2027 yılında Roma’da yapılması kararlaştırıldı.

Yazıcı: “Türk ormancılığı yeşil dönüşüme hazırlanıyor”

FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) Genel Sekreteri Ekrem Yazıcı, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, hafta boyunca orman yangınlarıyla mücadelede inovasyon, veri toplama, döngüsel ekonomi, gençlik ve ahşap yapılarda yenilikçi yaklaşımlar gibi konuların ele alındığını belirtti.

Yazıcı, Türkiye’nin etkinlikte aktif bir rol üstlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü önemli katkılar sağladı. Türk ormancılık sektörü, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine ve yaklaşan Avrupa Ormansızlaşma Yönetmeliği’ne hazırlanmalı. Bu hafta düzenlenen oturumlar, sektörün bu dönüşüme uyum sağlaması açısından büyük bir farkındalık yarattı.”

Yazıcı ayrıca EFC’nin hükümetler arası yapısı gereği her oturum sonunda kapsamlı bir rapor hazırlandığını, üye ülkelerin bu raporu müzakere ederek kabul ettiğini belirtti.

Beş gün süren yoğun program

Beş gün boyunca 20’den fazla oturumun yapıldığı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, “Orman yangınlarıyla mücadelede inovasyon”, “Dijital ormancılık”, “Ahşap yapılarda inovasyon” ve “Karbon piyasalarının potansiyeli” gibi konulara odaklandı.

Türkiye, Azerbaycan, Macaristan, İspanya, Portekiz ve Finlandiya’dan üst düzey yetkililerin katıldığı oturumlarda, iklim değişikliğine dayanıklı orman yönetimi ve uluslararası işbirliği konuları öne çıktı.

Etkinlikte, Avrupa Ormancılık Komisyonu’nun başkanlık seçimiyle birlikte haftalık program tamamlandı. İstanbul’daki buluşma, Türkiye’nin bölgesel ormancılık politikalarında artan etkisini bir kez daha ortaya koydu.