Adem Köz, finansal yönetim, stratejik planlama ve kurumsal yapılandırma alanlarında uzmanlaşmış bir iş insanı. Ekonomi ve işletme eğitimi aldıktan sonra özel sektörde çeşitli finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

2024 yılında Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkan adaylığı kapsamında oluşturduğu yönetim kurulu listesinde yer almasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Bu gelişme onun Fenerbahçe'nin gelecekteki mali yapısında söz sahibi olabileceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Adem Köz Kaç Yaşında

Adem Köz'ün kesin doğum tarihi kamuoyuna açık kaynaklarda yer almıyor. Ancak sahip olduğu profesyonel birikim, yönetim deneyimi ve kulüp üyeliği gibi unsurlar göz önünde bulundurulduğunda 40'lı veya 50'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Kariyer geçmişi onu deneyimli bir profesyonel olarak tanımlıyor.

Adem Köz Nereli

Adem Köz'ün doğum yeri ve memleketiyle ilgili açık kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmuyor. Basın ve kamuya açık biyografik verilerde bu konuda net bir açıklama yer almıyor. Ancak İstanbul merkezli iş çevrelerinde aktif olduğu ve Fenerbahçe camiasında uzun süredir yer aldığı biliniyor.

Kariyeri ve Uzmanlık Alanları

Adem Köz'ün kariyerinin odak noktaları şunlar:

Kurumsal yapılandırma

Finansal analiz

Stratejik planlama

Yatırım danışmanlığı

Farklı sektörlerdeki şirketlerin yönetim kurullarında aktif görev alma

Bu uzmanlık alanları sayesinde iş dünyasında güvenilir bir isim haline geldi. LinkedIn profilinde Velox Bilişim Yazılım Hizmetleri şirketinde Senior Consultant olarak çalıştığı görülüyor.

Fenerbahçe ile Bağı

Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönül vermiş ve kulüple olan bağını Yüksek Divan Kurulu Üyesi olarak resmi bir düzeye taşımış. 2014 yılında Fenerbahçe Kombinesi blok satışlarında kefil olarak yer alması dikkat çekmişti - 443 Fenerbahçe kombinesi alabilecek bir güvence vermiş.

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alması, Fenerbahçe'nin finansal disiplinine katkı sağlayacak isimlerden biri olarak görülmesine neden oldu. Kulübün mali yapısının güçlendirilmesi ve şeffaf bir kurumsal yönetimin tesis edilmesi, Köz'ün potansiyel yönetimde üstleneceği ana misyonlar olarak değerlendiriliyor.