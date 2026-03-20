Son Mühür/ Emine Kulak- Ramazan Bayramı, tüm İslam aleminde coşkuyla kutlanırken, Türkiye’de ekonomik zorluklar bayram geleneklerini gölgede bıraktı. Akraba ziyaretleri ve bayramlaşma devam etse de, özellikle çocuklara bayramlık alma geleneği bu yıl birçok aile için rafa kalktı.

İşsizlikle ve Pahalılıkla Savaşma Derneği Başkanı Nesibe Gençer, artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücünün bayram kültürünü derinden etkilediğini söyledi. Gençer, “Açlık diz boyu, sefalet ömür boyu… Bayram gelmiş neyimize!” sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

“Ulaşılamaz hale geldi”

Asgari ücretliler ve emeklilerin yılın başından bu yana açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini ifade eden Gençer, kontrol altına alınamayan enflasyonun alım gücünü hızla erittiğini vurguladı. Bayramın simgeleri arasında yer alan kıyafet, tatlı, şeker ve harçlık gibi unsurların artık birçok hane için ulaşılmaz hale geldiğini belirtti.

“Birçok kişi kimseye görünmeden ikinci el pazarından temin ediyor”

Gençer, bayramın giderek yalnızca “tatil” olarak algılanmaya başladığını ifade ederek, “Bayramı bayram tadında yaşayabilmek için cebimizin dolu, geleceğe dair kaygımızın az olması gerekir. Ancak bugün bu mümkün değil” dedi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların alışveriş tercihleri de değişti. Gençer, birçok kişinin kıyafet ve temel ihtiyaçlarını dahi kimseye görünmemek için gece saatlerinde ikinci el pazarlarından temin ettiğini dile getirdi.

“Bayram gelmiş neyimize”

Artan fiyatlara da dikkat çeken Gençer, “En ucuz baklavanın dilimi 40 liraya dayanmış durumda. Böyle bir ortamda ‘bayram gelmiş neyimize’ demek kaçınılmaz oluyor. Satın alma gücü düşüyor, yoksulluk her geçen gün daha da derinleşiyor” ifadelerini kullandı.