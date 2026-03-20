Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, hafızalardan silinmeyecek bir sanat olayına imza atmaya hazırlanıyor.

Belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Korosu ile Halk Dansları Topluluğu, bu kez yeteneklerini “Uyan Memet-Bir Milletin Uyanış Destanı” adlı özel gösteri için birleştiriyor. 24 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan bu anlamlı buluşma, bir milletin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin sanatsal bir yansıması olarak izleyiciyle buluşacak.

AASSM’de tarihsel bir yolculuk: Müzik ve dansın senfonisi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Mart ayının son haftasında kapılarını tarihin derinliklerine aralıyor. Saat 20.30’da başlayacak olan gösteri, Çanakkale Savaşı’nın dramatik öyküsünü yalnızca sözle değil, bedenin ve sesin gücüyle sahneye taşıyor. Türk Halk Müziği’nin hüzünlü tınıları, halk danslarının dinamik figürleriyle harmanlanırken, izleyiciler kendilerini bir milletin var oluş mücadelesinin tam ortasında bulacak. Sahne anlatımlarıyla desteklenen bu bütünsel performans, katılımcılara hem görsel bir şölen hem de derin bir manevi atmosfer vaat ediyor.

Ücretsiz dev gösteri: Türkülerle destanlaşan kahramanlıklar

Büyük Salon’un görkemli ambiyansında icra edilecek olan etkinlik, İzmirli sanatseverlere tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanatı halkla buluşturma misyonu çerçevesinde düzenlenen gösteride, Çanakkale’nin isimsiz kahramanları türkülerin diliyle anılacak. Dramatik sahnelerin halk oyunlarıyla perçinlendiği bu "Uyanış Destanı", milli mücadele ruhunu günümüz estetiğiyle birleştirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Sanatseverler, bu özel geceyle birlikte bir milletin küllerinden doğuş hikâyesine bir kez daha tanıklık etme fırsatı yakalayacak.

