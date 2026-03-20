Son Mühür / Osman Günden - Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla itfaiye emekçilerine ziyaret gerçekleştirdi. Gece gündüz demeden görevlerinin başında olan itfaiye emekçileriyle bir araya gelen Erdağ, itfaiye emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

"Bu ülkenin görünmeyen kahramanları!"

Ziyaret esnasında açıklamalarda da bulunan Erdağ, "İtfaiye emekçileri bu ülkenin görünmeyen kahramanlarıdır. Ancak ne yazık ki bu büyük sorumluluğa rağmen özlük hakları konusunda ciddi eksiklikler yaşanmaktadır. Emeğin karşılığını almak bir lütuf değil, haktır. İtfaiye emekçilerinin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Omuz omuza olduğumuzu göstermek için buradayız!"

Fazla mesai yükü, yıpranma payı ve ekonomik haklar konusundaki sorunlara değinen ve bunların görmezden gelinemeyecek kadar önemli konular olduğuna da vurgu yapan Erdağ, "Emeğin karşılığını almak bir lütuf değil, haktır. İtfaiye emekçilerinin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşması için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Bugün burada sadece bayramlaşmak için değil, aynı zamanda omuz omuza olduğumuzu göstermek için bulunuyoruz. Emekçilerin yalnız olmadığını, hak mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Ziyaret bitiminde hatıra fotoğrafı çekilirken Tüm Yerel-Sen ise itfaiye emekçilerinin haklarına ulaşması ve hak kayıplarının giderilmesi için mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.